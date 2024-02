Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 27 de febrero

236509

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 27 de febrero en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: En el ámbito afectivo enfrentarás problemas por el carácter irritable del ser amado, ten paciencia. Día de gran tensión en tu trabajo por diferencias de opiniones, defiende tus ideas con claridad y sin impacientarte. Número mágico, 7.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy debes controlar tu tendencia a actuar sin pensar, tienes que tener seguridad de lo que quieres para tu vida afectiva. No esperes que las mejoras lleguen solas, empieza a buscar nuevas alternativas laborales. Número mágico, 4.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: En el ámbito familiar una noticia te desmoralizará, el consejo del ser amado te ayudará. No pierdas el tiempo con proyectos que no te garantizan éxitos, no dejes pasar esa propuesta que vale la pena. Número mágico, 12.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Exagerarás cualquier desacuerdo haciendo difícil tu día sentimental, las actitudes del ser amado te parecerán provocadoras. En el ámbito laboral, tendrás problemas con un superior por sus exigencias, ten calma. Número mágico, 15.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu vida amorosa seguirá dándote satisfacciones, hoy vivirás momentos inolvidables. Retomarás una conversación que había quedado pendiente y llegarás a acuerdos productivos beneficiosos para ti. Número mágico, 10.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Sentimentalmente viejas dudas resurgirán, afronta el problema con serenidad, hoy pueden quedar las cosas claras. Cambios muy positivos en el ámbito económico, al fin podrás cancelar deudas pendientes. Número mágico, 18.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Hablarás con el ser amado de tus dudas, hoy recibirás las explicaciones que te devolverán la tranquilidad. Día de mucho esfuerzo que te permitirá superar los obstáculos que estaban ocasionándole retrasos. Número mágico, 2.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Necesitas tomarte un tiempo para reflexionar sobre tus asuntos sentimentales, no te precipites. No es un buen momento para cambios drásticos, analiza con más detenimiento las propuestas que tienes. Número mágico, 13.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Conocerás a alguien muy agradable y te ilusionarás de inmediato, antes de involucrarte conócelo mejor. Tu profesionalismo y talento serán reconocidos, hoy recibirás el ascenso que tanto anhelabas. Número mágico, 6.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy tampoco llegará la llamada que esperas, esa persona que te gusta se está tomando su tiempo, pero regresará a ti. Estás cerca de alcanzar tus objetivos, sigue trabajando y no te distraigas. Número mágico, 1.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy tendrás muestras claras de que estás logrando que esa persona especial se interese por ti. Pasas por un buen momento laboral, buscarás nuevas alternativas para seguir creciendo profesionalmente. Número mágico, 14.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu vida afectiva se ha estancado y sientes que el amor se acabó, es hora de tomar una decisión y mirar en otra dirección. Día de gestiones exitosas que mejorarán tu economía, podrás saldar deudas y sentirte libre. Número mágico, 20.

