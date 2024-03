Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 4 de marzo

239400

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 4 de marzo en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR: Recurrirás a todo para terminar con la desconfianza del ser amado, tu poder de convencimiento te ayudará. Tener tus objetivos claros te permitirá aprovechar bien las circunstancias favorables que se presentarán. Número mágico, 14.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY: Te has recuperado de la decepción y vuelves a sentirte seguro, hoy encontrarás lo que buscas sentimentalmente. Analiza bien la propuesta que has recibido, puede haber condiciones que no te convengan. Número mágico, 3.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN: Tu actitud amable despertará simpatía, alguien que te gusta te observa y se sentirá atraído por ti. En lo laboral, cambios positivos traerán bienestar para todos, lo que contribuirá a mejorar el ambiente laboral. Número mágico, 8.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL: Serás capaz de entender los sentimientos del ser amado, hoy serás generoso con tu afecto y tiempo. Habrá mucho movimiento y confusión en tu entorno, te concentrarás y trabajarás con responsabilidad. Número mágico, 11.

LEO: 22 JUL- 22 AGO: Hoy sentirás frialdad por el trato del ser amado, muéstrate más afectuoso y el amor volverá a ser como antes. Buscarás nuevas alternativas laborales, el cambio será conveniente tanto profesional como económicamente. Número mágico, 9.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET: Las dudas no te han hecho perder el control, hoy el ser amado te dará explicaciones que justificarán su comportamiento. La etapa de esfuerzo y siembra laboral ha terminado, llegará la recompensa que esperabas. Número mágico, 21.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT: Te mostrarás más abierto a las iniciativas del ser amado con lo que terminará la rutina. La actitud decidida e inteligente con que enfrentarás los contratiempos, te permitirá solucionarlos sin perder tiempo. Número mágico, 2.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV: Tu vida afectiva ha entrado a una etapa de cambios positivos, que ha traído confianza y estabilidad. Tendrás oportunidad de invertir en algo seguro, también se presentará un viaje que será muy productivo. Número mágico, 10.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC: Día positivo para el amor, atrévete y confiésate lo especial que es para ti esa persona que te interesa. Tus relaciones laborales mejorarán, desaparecerá el ambiente tenso que te producía desánimo. Número mágico, 12.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE: Día de confidencias, el ser amado y tú hablarán abiertamente de sus sentimientos. Te mostrarás atento y solidario con tus compañeros, aunque tu trabajo se retrasará no te importará, serás generoso. Número mágico, 1.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB: Una coincidencia te permitirá conocer mejor a alguien que te atrae, aprovecha. Surgirán discusiones en tu trabajo por diferencias de opinión, si eres persuasivo conseguirás lo que te propones. Número mágico, 16.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR: Analizarás tu situación sentimental y tomarás una decisión, te sentirás libre de los problemas ocasionados por tus celos. El negativismo de tu entorno te hará dudar, pero recuperarás la confianza que te permitirá trabajar. Número mágico, 22.

Noticia al Día/Bolivia.com