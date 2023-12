Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 4 de diciembre

193130

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 4 de diciembre en el Horóscopo al Día.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Miras hacia otro lado pensando encontrar nuevas emociones y no te das cuenta de lo que tienes. Será un día de espera, las noticias no llegarán, tienes que tener mucha paciencia, lo que buscas se concretará en su momento, no te desesperes. Número mágico, 10.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: No te aferres a esa persona que no te conviene, escucha los consejos de alguien mayor. Día de decisiones importantes a nivel laboral, no tengas miedo de asumir nuevos retos, es el momento de hacer cambios drásticos para triunfar. Número mágico, 19.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: La rutina te hace sentir aburrido de tu relación y empiezas a sentir atracción por otra persona. Te verás en medio de una situación delicada a causa de comentarios negativos sobre algunos de tus compañeros de trabajo, no te involucres, porque podrías perder el aprecio que todos te tienen. Número mágico, 13.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Alguien nuevo llegará hoy a tu vida y te conquistará desde el primer instante. Es un buen momento para cambiar de empleo, muchas posibilidades se presentarán para ti, pero debes decidir con calma y sin apresuramientos para no equivocarte. Número mágico, 10.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Hoy tu pareja necesitará de tu ayuda para resolver un asunto familiar muy delicado. Mucho cuidado con tu trabajo, revíselo antes de presentarlo, podrías cometer errores, pero si los corriges a tiempo no tendrás problemas. Número mágico, 9.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Será un día de mucha tensión, con una actitud calmada las cosas no pasarán de un malestar pasajero. Cambios drásticos en tu entorno laboral retrasarán algunos de tus proyectos, tómalo con calma y trata de estar atento, porque más adelante tendrás la oportunidad de recuperarte. Número mágico, 2.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Un nuevo romance llegará a tu vida, alguien que te admira se decidirá a proponerte una relación formal. Al fin te animarás a arriesgar en nuevos proyectos, dejar atrás lo que te estancaba te pondrá de buen ánimo, será el inicio de una etapa de aprendizaje y éxitos a través de esfuerzo y perseverancia. Número mágico, 1.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Hoy tendrás un encuentro imprevisto que cambiará el rumbo de tu vida sentimental. Contarás con un dinero extra inesperado, puede ser por el pago de una deuda atrasada o por un golpe de suerte. Número mágico, 6.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Mucho cuidado con lo que comentes sobre tu relación amorosa, alguien podría cometer una indiscreción. Con creatividad, entusiasmo y actitud positiva lograrás revertir algunos contratiempos que se presentarán en tu trabajo. Número mágico, 8.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Hoy encontrarás soluciones, el amor te guiará y descubrirás el modo correcto de hacer las cosas. El área laboral está muy bien aspectada, habrá crecimiento, mejores condiciones, incluso tendrás posibilidad de cambiar de empleo. Número mágico, 3.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Comparar no tiene sentido y solo aumenta tus dudas, decídete por el cambio sin mirar atrás. Con una actitud optimista y ganadora lograrás sacar adelante proyectos estancados y en los que nadie confiaba, demostrarás a todos de que tú tenías razón. Número mágico, 4

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Un encuentro podría traer novedades a tu vida sentimental, aprovecha la ocasión. Surgirán conflictos con alguien de menos nivel laboral que tú, demuestra paciencia y tolerancia y saldrás ganando. Número mágico, 11.

