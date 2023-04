Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 24 de abril

82386

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 24 de abril en el Horóscopo al Día.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Hoy saldrá de tu mente ese temor al fracaso sentimental y empezarás a entregarte más esa persona que te agrada. Se acercaran personas negativas que buscaran influenciarte con sus comentarios, mantén tu distancia y evitaras que esto afecte tu buen rendimiento.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: La rutina empieza a alejarse de tu vida hoy te mostraras más romántica con esa persona especial. Tu buena disposición para el dialogo ayudara a aclarar un malentendido con un compañero de trabajo.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Tu actitud negativa no te deja ver los intentos que hace esa persona por mejorar, si pones de tu parte disfrutarás de la felicidad. Disfrutaras de un ambiente laboral tranquilo donde reinará la comunicación y el apoyo mutuo.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Alguien intenta ofrecerte mucho sentimentalmente, deja de lado tu actitud indiferente y analiza que es lo que deseas realmente en el amor, acepta el cariño que esa persona tiene para ti. No temas y da el primer paso para iniciar ese proyecto laboral que vienes planeando hace mucho, no dejes que todo quede estancado por falta de decisión.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Atrás quedara la inseguridad y apatía, hoy te mostraras más autentico ante los demás, tu actitud atraerá un nuevo amor a tu vida. Día lleno de actividades, la responsabilidad que te caracteriza te ayudara a culminar con todas tus obligaciones de manera eficiente.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Analizar sobre tus últimos desacuerdos sentimentales te hará tomar conciencia de tu error, evitaras actuar con indiferencia y te mostraras mas abierto al dialogo, conserva esta actitud, hará mucho por tu relación. Se incrementarán tus gastos económicos, ten paciencia, pronto tendrás la oportunidad de pedir un aumento salarial.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Luego de un periodo de confusión por fin recuperas la tranquilidad y el equilibrio emocional, tomarás decisiones importantes sobre tu vida afectiva. Empezarás un curso extra que te ayudara a mejorar tu rendimiento laboral, te hará más competitivo y te abrirá nuevas oportunidades.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: La soledad por fin se alejará de tu vida, hoy conocerás a una persona que se convertirá en alguien muy importante, conócela bien y no dejes pasar la oportunidad de ser feliz a su lado. Tu habilidad será una herramienta importante para que desarrolles una actividad paralela a la que tienes con muy buenos resultados.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Una persona que recién conoces te podría tentar a una aventura fugaz, piénsalo, podrías perjudicar la estabilidad sentimental que tanto te costó lograr. Tu creatividad aumenta y con ella las posibilidades para desarrollar ideas innovadoras que debes poner en práctica, porque tendrán excelentes resultados.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Podrías ilusionarte con una persona que no conoces mucho, no tomes tan en serio sus palabras, será algo pasajero y sin gran relevancia en tu vida. Un problema laboral podría sacarte de tus casillas, no dejes que esto complique la relación con tus compañeros e intenta conservar la armonía.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Día propicio para conversar con la persona que amas y encontrar solución a los desacuerdos que venían generándose, se más tolerante y escucha sus comentarios, será para el bien de la relación. Te sentirás agotado y aburrido por la rutina de todos los días, buscaras nuevas alternativas laborales y no tardaran en aparecer.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: No dejes que tus estados de ánimo deterioren tu vida afectiva, puedes hacer intenso e inolvidable este momento si pones más de tu parte y alejas la negatividad de tu mente. Tienes un potencial que no estas explotando completamente, úsalo para el desarrollo y el bienestar de tu economía.

