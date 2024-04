Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de abril

255895

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 4 de abril en el Horóscopo al Día.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Estarás muy paciente y detallista con tu pareja, hoy cumplirás todos sus deseos y no te incomodarán sus exigencias, tu entrega y generosidad de hoy serán recompensadas más adelante. Se presentarán oportunidades en tu camino, pero también muchas trabas, tienes que tener paciencia y constancia para superar los inconvenientes y alcanzar el éxito. Número mágico, 6.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Revisarás tu vida sentimental con objetividad, hoy te darás cuenta de que esa persona no es para ti y tomarás una decisión que te llevará a recuperar la tranquilidad. Hoy no podrás distraerte, te encargarán un trabajo que necesitará de mucha atención en los detalles. Número mágico, 12.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Los celos injustificados de tu pareja te harán perder la paciencia, tu reacción le hará recapacitar, poco a poco lograrás los cambios y la confianza que pides. Una propuesta para ser parte de un equipo de trabajo llegará hoy, después de la sorpresa inicial te darás cuenta de todas las oportunidades que se abren para ti, y aceptarás sin dudar. Número mágico, 4.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Cuando al fin has encontrado el amor viejos temores vuelven y te hacen dudar, no dejes escapar la felicidad, atrévete a comprometerte, será una experiencia que disfrutarás y te hará muy feliz. La dedicación y discreción que ha demostrado en tu trabajo no ha pasado desapercibido, hoy te delegarán funciones de mucha confianza y responsabilidad. Número mágico, 16.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Conocerás a una persona encantadora y te enamorarás a primera vista, no dudes tanto y demuéstrale abiertamente lo que sientes, no te arrepentirás. Tu capacidad innata de mandar y que te obedezcan saldrá a relucir hoy ante una situación complicada en tu trabajo, buscarás y encontrarás soluciones lo que te pondrá en el camino de un ascenso. Número mágico, 1.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Retomarás los proyectos sentimentales que habían quedado estancados, también resurgirán algunos problemas del pasado y esta vez los solucionarás definitivamente. Tu situación laboral dará un vuelco favorable y podrás empezar con nuevos proyectos. Número mágico, 22.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Estás confundido sentimentalmente y revaluando tu relación sentimental, no decidas nada por el momento, poco a poco te tranquilizarás y volverás a sentirte seguro de lo que quieres. Día de mucho trabajo, superación y recompensa, al fin empezarás a disfrutar del éxito por el que has sacrificado muchas cosas personales. Número mágico, 10.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Hoy tu pareja se mostrará insegura y muy susceptible, necesitará de mucha atención y demostraciones de amor de tu parte, trata de tener paciencia, su estado de ánimo mejorará con tus cuidados. Tus decisiones laborales deberán ser bien pensadas, cualquier apresuramiento te haría perder todo lo logrado. Número mágico, 17.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Tu relación está atravesando por una crisis y hoy tu confusión aumentará con el regreso de alguien que fue importante para ti, no tomes ninguna decisión hasta estar seguro de lo que quieres, solo así evitarás repetir errores del pasado. Laboralmente, confía en tu intuición y creatividad, y los éxitos llegarán. Número mágico, 8.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Tu humor será cambiante el día de hoy, pasarás de la tranquilidad a los reproches injustificados, el ser amado preferirá no contradecirte para evitar más problemas. Analiza con cuidado los consejos que recibas a nivel laboral, porque podrías dejarte influenciar por alguien con buenas intenciones pero poca experiencia. Número mágico, 21.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Tu pareja reclama más compromiso y unión, hoy centrarás tu atención en sus necesidades materiales y emocionales y la atmósfera de tensión desaparecerá. Tu día laboral será intenso y enriquecedor, darás lo mejor de ti y también aprenderás de los demás. Número mágico, 13.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Hoy conocerás a alguien que será importante en tu vida, te aportará equilibrio emocional, seguridad y reforzará tu autoestima. Te llegará una propuesta de inversión poco clara, no te arriesgues, evita involucrarte en gestiones que no son transparentes. Número mágico, 5.

