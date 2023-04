84310

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 27 de abril en el Horóscopo al Día.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Hoy estarás entre invitaciones sociales y una salida con la persona que amas, aunque ambas cosas serán de importancia para ti, te convendría dedicarle más tiempo al amor, no te arrepentirás. Tus contactos y relaciones laborales aumentarán, conocerás a una persona con la cual podrás concretar los proyectos que tienes en mente.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: No esperes que esa persona de el primer paso y anímate a demostrar tus sentimientos, tu actitud le brindara la confianza necesaria para que pueda decirte cuanto te ama. No te cierres tanto en tus ideas y busca en el consejo de personas experimentadas soluciones prácticas a ese problema laboral que te preocupa.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: El análisis y la reflexión te han ayudado a comprobar que hay muchas cosas que solucionar en tu relación, conversa con esa persona, obtendrás su apoyo para recuperar la armonía perdida. Tendrás muchas responsabilidades a la vez, pero no intentes apresurarte por culminar a tiempo tu trabajo, podrías equivocarte.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Te sentirás incomoda por las miradas de esa persona que tanto te agrada, demuestra tu interés con sutileza, le darás confianza para que se acerque más. Tomarás el control de una situación que pensabas que se te estaba escapando de las manos, hoy tu eficiencia saldrá a relucir.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: La persona que te agrada se esta mostrando muy detallista y complaciente contigo, pero en vez de agradarte aumenta tu desconfianza, abre tu corazón y actúa con mayor seguridad, así encontrarás la felicidad. Tu desempeño laboral empieza a ser reconocido por quienes te rodean, muchos detalles te lo comprobarán.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: La inseguridad sentimental pasará a ser solo un recuerdo en tu vida, hoy el amor te colmara de satisfacciones y podrás sentirte seguro de lo que tienes a tu lado. Tu actitud conciliadora y buen humor te ayudarán a solucionar un percance entre dos compañeros de trabajo, ambos te lo agradecerán.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: No dejes que los recuerdos del pasado te cieguen ante nuevas oportunidades sentimentales, hoy tendrás la posibilidad de conocer a gente interesante y en especial a alguien que te devolverá la fe en el amor. Será mejor que agendes bien todas tus responsabilidades este día, podrías olvidarte de un asunto importante.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Te sorprenderá el retorno inesperado de una persona de tu pasado, pero evitaras manifestar emoción actuando con indiferencia, dale una oportunidad esta vez sus intenciones serán serias. Tu disconformidad en lo laboral podría impulsarte a buscar nuevos rumbos para mejorar tu económica, tendrás más de una propuesta, analízalas.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: El ser amado se sentirá orgulloso de la actitud que tomes ante los comentarios de una persona que intenta influir en tu relación, detalles como estos le harán comprobar que tu amor es verdadero. Muchas personas recurrirán a tu experiencia para pedirte asesoramiento, no les niegues ayuda, tú puedes necesitarla en algún momento.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Después de tanta inestabilidad tu vida afectiva entra en un periodo de mayor equilibrio y armonía, se constante y evita enfrentamientos innecesarios, así conservaras esta etapa llena de satisfacciones. Tu esfuerzo y constancia están dejándote muy buenas recompensas económicas, hoy te darás un pequeño gusto, te lo mereces.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Tu pareja no es la única culpable de las discrepancias que están generado un distanciamiento, tomate un tiempo para analizar tu propia actitud y lo comprobaras, será el primer paso para la reconciliación. Periodo favorable para concretar ese negocio que tienes en mente, la ayuda necesaria aparecerá.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Alejarte de esa persona que no valoro tu amor fue la mejor decisión que pudiste tomar, empiezas a recuperar tu tranquilidad y en poco tiempo aparecerá alguien merecedor de tu cariño. Invertirás un dinero en el arreglo de tu hogar, tu principal preocupación será la tranquilidad y comodidad de los tuyos.

