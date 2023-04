75540

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este domingo 9 de abril en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Estás con muchas ilusiones de estabilidad, hoy tu ansiedad te llevará a presionar a esa persona, serás tú quien lleve el control de todo. Recibirás una propuesta ventajosa de un familiar en quien pensabas no podías confiar, te sorprenderá los beneficios económicos que te genere. Número de suerte, 4.

TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Día de armonía y buena comunicación, sentirás que tus esfuerzos por dominar tus celos han valido la pena, tu vida sentimental te dará alegrías. Evitarás iniciar cambios en el lugar donde vives pues no estás seguro de la solides de tu economía, Número de suerte, 1.

GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Tu vida afectiva pasa por malos momentos, hoy tendrán la oportunidad de limar asperezas y empezarán una etapa donde habrá mayor estabilidad. Aunque sacrifiques tu día de descanso hoy terminarás esa labor que te tiene muy atareado Número de suerte, 12.

CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: No te desesperes por tu situación sentimental, hoy todo lo que te hacía dudar se aclarará y tendrás el camino de la felicidad despejado. El exceso de trabajo ha hecho que te sientas muy agotado y aprovecharás el día de hoy para darte un merecido descanso Número de suerte, 10.

LEO: 22 JUL-22 AGO.: Será un día de sentimientos intensos, vivirás momentos inolvidables de amor y pasión, los cambios que hiciste han dado muy buenos resultados. Te dedicarás a buscar una nueva oportunidad laboral que llene tus expectativas económicas y encontrarás varias posibilidades. Número de suerte, 6.

VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Tu necesidad de cariño te llevará a asumir actitudes posesivas, no presiones con exigencias, sólo espera y recibirás el amor que te mereces. Te vincularás con personas de éxito y prestigio que estarán muy interesadas en apoyarte, no dudes en mostrar toda tu capacidad Número de suerte, 15.

LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Surgirán desacuerdos con terceros que afectarán tu relación afectiva, cálmate, separa el amor de tus preocupaciones y conservarás tu felicidad. Alguien con fama de manipulador intentará comprometerte en un negocio que no es muy claro, tu intuición te ayudará. Número de suerte, 7.

ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Los sentimientos serán lo más importante para ti hoy, pasarás por alto pequeños desacuerdos y encontrarás la forma de manifestar tu amor. Alguien te hará entender que la labor que realizas no cubre todo tu potencial y pensarás en buscar nuevas alternativas. Número de suerte, 12.

SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Vives un gran momento sentimental, esa persona te hablará de temas pasados que te mortificaban y ya no te afectarán, todo será diferente. Recibirás una oferta muy atractiva pero no te sentirás seguro de lo que escuches hasta que no veas resultados concretos Número de suerte, 22.

CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Día de comprensión y buena comunicación, tendrás detalles que emocionarán al ser amado y que harán que cada día se enamore más de ti. Recibirás la visita de un familiar que te llenará de alegría, serás claro en todo lo que quieres y estará de acuerdo contigo. Número de suerte, 18.

ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Aunque sientes que le falta emoción a tu vida amorosa, tendrás paciencia con las preocupaciones de esa persona y no la presionarás tanto. Planearas la forma de cómo resolver ese tramite documentario que hasta ahora ha retrasado tus planes Número de suerte, 11.

PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Asistirás a una reunión en donde conocerás personas agradables que despertarán tu interés, cuidado, tus actitudes molestarán a esa persona. Aprovecharás una reunión familiar para acercarte a alguien de quien te habías distanciado y podrás aclarar el tema de un dinero prestado Número de suerte, 3.

Noticia al Día/Con información de Bolivia.com