Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este domingo 7 de enero

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este domingo 7 de enero en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tendrás innumerables obligaciones por realizar, pero no descuidarás tu lado afectivo. Será un buen día para salir de la rutina, un paseo familiar te aliviara y hará olvidar de la rutina laboral. Alguien llegara para pagarte un dinero que te debía. Número de suerte 11.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy sacarás a relucir tu firmeza y no dejarás que nadie minimice tus sentimientos ni emociones. Es tiempo de descansar, un pequeño viaje te alejará del tedio que estás atravesando, disfruta del momento y después te encargarás del resto. Número mágico, 9.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tendrás especial cuidado con algunas amistades conflictivas que desearán estropear tu día. Prueba los juegos de azar, hoy podrías llevarte una sorpresa y ganarte un premio muy beneficioso que te alegrara toda la semana. Número mágico, 2.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Optarás por dejar de lado las salidas nocturnas, hoy planearás pasar una velada tranquila. Tendrás una tarde llena de emociones, alguien que no veías hace mucho te traerá una noticia muy beneficiosa, tu salud se mejorará cada vez más. Número mágico, 16.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy podrías verte en medio de un triángulo amoroso por darte aires de conquistador, ten cuidado. Alguien que te debía un favor te buscará nuevamente, aunque al principio se lo niegues terminarás por ceder ante sus necesidades. Número mágico, 7.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Sentirás que la persona amada no te deja actuar con libertad expresarás tu incomodidad ante su presión. Recibirás una llamada que te traerá grandes beneficios, un amigo de lejos te propondrá un buen negocio, no temas y acepta su pedido. Número mágico, 3.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Intentarás ver la vida con optimismo y dejarás de hostigar a esa persona con exigencias y presiones. Te sentirás cansada de tanta labor, hoy te dedicarás a engreírte y arreglarte con todo lo que te has comprado, los resultados serán maravillosos. Número mágico, 10.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Este día será muy propicio para pensar en una reconciliación, te llenarás de valor. Te verás envuelta en un chisme nada profesional, trata de no exaltarte y lograrás borrar esa mala imagen que pretenden conseguir. Ten paciencia. Número mágico, 20.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Demostrarás que eres capaz de amar y te entregarás por completo a esa persona que te gusta. Hoy será un día familiar, recibirás la visita de muchas personas y todas con muestras de afecto y solidaridad, ya no volverás a sentirte solo. Número mágico, 5.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Te darás cuenta de que con tu actitud solo estás dañando a la persona que amas. Aprovecharás el día para buscar un nuevo sitio de relax, pero cuidado analiza bien todas las opciones y saldrás beneficiado económicamente. Número mágico, 23.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: La solidaridad y dulzura de la persona que amas terminará por convencerte y se reconciliarán. Un amigo te ofrecerá ayudarte con ese dinero que te hace falta, pero trata de cumplir con el para que no pierda la confianza que tiene en ti. Número mágico,17.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Intuirás que aún no es el momento y pospondrás tu declaración amorosa para otra oportunidad. Los juegos de azar no son tu fuerte, es mejor que no vayas tan seguido o podrías perder todo lo que te ha costado tanto conseguir. Número mágico, 13.

