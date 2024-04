Platos típicos zulianos: En la mesa diaria “de vez en cuando” por su alto costo

261002

-Muchas amas de casa zulianas se ven obligadas a ir juntando los productos para elaborar sus tradicionales platos. Si se trata del pabellón, por ejemplo, un día compra la carne y la almacena hasta que pueda tener los plátanos, el arroz, las caraotas las verduras y todos los demás ingredientes para su elaboración.

Foto: Cortesía

Así igual para otros tradicionales de nuestra cocina como el pasticho, los bollos pelones y la torta de plátano, cuyos ingredientes incluyen carne de res, se pueden poner en la mesa de “vez en cuando” y no como estaba acostumbrado el zuliano a consumirlo tradicionalmente.

Sumergirse en el mágico mundo ‌culinario del estado Zulia es extraordinario, ya que la gastronomía ⁤se vuelve exuberante y⁢ diversa ​como sus paisajes. Uno deja​ que sus sentidos se embriaguen con el sabor vibrante de platos que ⁤resaltan el sabor dulce,⁤ salado, picante, ⁤agrio que reflejan el alma y corazón zuliano.

Foto: Cortesía

La macarronada, el revuelto de gallina, bollos pelones, arroz con pollo, lomo negro, pabellón criollo, callos, el mojito en coco, la torta de plátano, son entre otros, los que casi siempre no faltan en la cocina.

“Los cobres no dan, no alcanzan. Cuando mucho comemos carne una vez por semana, y es la molida la más barata”, dijo el señor Avilio Moyeda en Las Pulgas, cuando lo consultamos y agregó que no es fácil comprar todos los ingredientes de un solo tiro para preparar determinada comida, como por ejemplo el arroz con pollo maracucho, la ensalada de gallina o la pasta en salsa.

Foto: Will Marval

En un recorrido de Noticia al Día por algunas carnicerías de Maracaibo, se pudo constatar que el costo de la carne de segunda oscila entre 2.4 y 3.5 dólares el kilo, entre ellas molida, para guisar y mechar.

Foto: Will Marval

Martha Olivares en la carnicería Los Claveles señaló que no puede comprar carne todos los días, que lo hace de vez en cuando si va a preparar algo especial. Para comprar un kilo de carne de primera se necesitan entre 4 y 5 dólares, entre la que se incluye lomito.

Si el sueldo básico es de 130 bolívares en dólares paralelo serían $.3.25, lo que significa que no alcanzaría ni para un kilo de carne.

Yesenia Jiménez, de visita a un bodegón en la zona norte, consideró que no es fácil complacer a la familia con buenos platos de comida todos los días por que los precios de los productos no lo permiten. Hasta los bollitos pelones están saliendo caros y el pasticho para que quede bueno, hay que bajarse de la mula, porque lleva quesos cuyo precio por kilo es más costoso que el de la carne, consideró.

Foto: Will Marval

Mucha gente se pregunta ¿por qué ahora la gente se enferma tanto?. La respuesta es porque no comen bien, no consume casi carne, ni pollo, ni verduras. Solo harinas y refrescos que son más baratos y según llenan el estómago.

Hacer el pabellón sale caro

La crisis económica que ha atravesado el país durante los últimos años ha privado a muchos venezolanos de degustar, incluso, de los platos típicos, pues prepararlos amerita invertir más del sueldo mínimo.

En el caso de pabellón criollo es difícil adquirir sus ingredientes principales: arroz, caraotas negras y carne. Son muy costosos, la carne (económica) $ 2.4 el kilo, el paquete de arroz de un kilo Bs 55, un kilo de caraotas negras cuesta 50,4 bolívares y una bolsa de plátanos puede costar entre un dólar y dólar y medio.

Para otros platos la pasta corta 65 bs, pasta larga 45 bs, arroz 55 bs, harina depende de la marca entre 33 y 35 Bs, medio cartón de huevos 95 bs.

El Lomo Negro y otros

El asado negro que es una trozo de ternera asada y bañada en una espesa salsa negra con un toque dulce que le da el papelón, que suele acompañar de arroz y tajadas de plátano.

También la macarronada que consiste en una pasta corta con carne molida rellena de jamón, queso, plátanos, papas y huevos sancochados con una crema bechamel casera.

Estos entre otros platos se ofrecen ahora en la mesa zuliana de vez en cuando, porque hay que llevar a la cocina sus ingredientes poco a poco, por su costo.

Lee también: Zulianos copan punto del Registro Electoral frente al CNE en El Milagro

Noticia al Día