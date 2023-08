138256

Como parte de la diáspora venezolana que se desplegó en diferentes partes del mundo, buscando oportunidades y calidad de vida, la docente universitaria Jacqueline Coromoto Guillén de Romero llegó a Ecuador hace cinco años. Iba cargada de expectativas, contando como único aval su larga y fructífera carrera académica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Trabajo Social, de la Universidad del Zulia.

Su hijo mayor, Giancarlo, se había establecido en Ecuador hacía un tiempo, por lo cual, desde su llegada, la profesora Jacqueline tenía un techo y un lugar seguro desde el cual conectar con su nuevo entorno.

Se quedaron en Maracaibo durante un año más, su esposo, Gustavo Adolfo Romero, y su hijo menor, Santiago; actualmente se encuentran junto a ella. Los otros dos hijos de la pareja, Kenny y Gustavo, eligieron a los Estados Unidos como lugar de destino.

Licenciada en Trabajo Social, Abogado, Magíster en Intervención Social, Doctora en Ciencias Jurídicas de LUZ, con un Posdoctorado en Gerencia de la Educación Superior en URBE, un currículum que evidencia toda una vida de estudios, apuntando siempre a la excelencia académica.

Credenciales debidamente apostilladas, los títulos obtenidos y su experiencia, fueron su mejor carta de presentación para insertarse al mercado laboral ecuatoriano. “Me vine blindada, no a perder el tiempo”, relató a Noticia al Día a través de una llamada telefónica.

La Universidad Técnica de Manabí le abrió sus puertas

Sin embargo, en Quito no encontró la receptividad deseada. Eso le hizo poner su mirada en las instituciones públicas del interior del país donde hubiese la carrera de Trabajo Social. Entre noviembre de 2018 y junio de 2019, se postuló, asistió a entrevistas en diversas provincias, llamó e insistió, hasta que en julio siguiente fue admitida como docente en la Universidad Técnica de Manabí (UTM), en Portoviejo.

En esta casa de estudios fue recibida con gran respeto y consideraciones. Su transcurrir en la UTM ha sido fructífero. “He fortalecido mi conocimiento, he compartido con pares y me he nutrido de los avances tecnológicos al servicio de la docencia y la investigación”, expresa.

La profesora Jacqueline Guillén de Romero, junto al rector de la Universidad Técnica de Manabí, Santiago Quiróz, y la vicerrectora académica, Mara Molina – Foto: Cortesía

En cuatro años, Jacqueline Guillén no solo ha trabajado en lo que la apasiona, sino que, además, su labor es reconocida por la institución, la cual destaca por ser la que tiene más carreras y maestrías en todo el Ecuador. En los años 2020, 2021, y 2022 recibió la distinción como Mejor Docente de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales, de la Universidad Técnica de Manabí.

Así mismo, desde su ingreso trabajó en el diseño de la Maestría Profesional de Trabajo Social, mención: Técnicas e Intervención. Hoy día es docente de esta maestría y miembro de su comité académico.

Docencia e investigación

De igual manera, es de destacar sus valiosos aportes a través de artículos de alto impacto sobre temas relacionados con esta área del saber y el trabajo de campo que desarrolla con sus alumnos, en materias como Intervención Profesional I, entre otras.

A la par, lleva adelante dos trabajos de investigación aprobados, en los cuales funge como directora del proyecto:

-Educación en Valores en la sociedad actual: desde la mirada inclusiva y sostenible

-Trabajo Social y Mediación: Estrategias de Intervención entre las partes en conflicto

Recuerda a Maracaibo gracias a la gente de Portoviejo

Tanto en lo profesional como en lo personal, Jacqueline Guillén de Romero agradece la calidez que ha recibido en Portoviejo, una ciudad costera que le recuerda a su natal Maracaibo en muchos aspectos, pero sobre todo por la forma de ser de su gente: son abiertos, cariñosos y atentos.

Como venezolana, se siente comprometida y honrada de poder enaltecer el nombre de su país, de la Universidad del Zulia y de su tierra marabina. Es por ello que se enfoca en dejar una huella positiva, que sirva a la sociedad ecuatoriana, que sea un referente en América Latina y donde quiera que sea conocido el fruto de su labor como docente e investigadora social.

