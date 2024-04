Un día como hoy nació el histórico basquetbolista Kareem Abdul-Jabbar

El histórico basquetbolista estadounidense Kareem Abdul-Jabbar (nacido con el nombre de Ferdinand Lewis Alcindor Jr.) está cumpliendo este 16 de abril 77 años de edad.

Este inolvidable jugador dejó el baloncesto a la edad de 42 años como el máximo anotador, taponador, reboteador defensivo y el que más partidos y minutos disputó de la historia de la NBA, además de poseer el récord de más MVP de la Temporada (6) y ser el jugador que más All-Star Game ha disputado (19).

Por otro lado, también fue elegido diez veces en el mejor quinteto de la NBA y cinco en el segundo quinteto. Su lista de logros personales y colectivos es tal vez la más impresionante en la historia de la liga: Rookie del Año, campeón de la NBA en seis ocasiones, con los Bucks (una vez) y los Lakers (en las otras cinco), dos veces MVP de las Finales de la NBA y dos veces máximo anotador de la liga, entre otros muchos.

Antes de la temporada 1971-1972, Alcindor se convirtió del catolicismo al islam y adoptó el nombre de Kareem Abdul-Jabbar, que significa “noble y sirviente del poderoso”. Fue convertido por Khalifah Hamaas Abdul Khaalis, antiguo líder de la Nación del Islam.

Desde su retirada, Abdul-Jabbar ha trabajado en temas de entretenimiento, sirviendo como “embajador del baloncesto”, trabajando en distintas facetas como entrenador y comentarista, así como ayudando en la lucha contra el hambre y el analfabetismo. En 1995, fue elegido para formar parte del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame (Salón de la Fama del Baloncesto).

Abdul-Jabbar es considerado uno de los mejores basquetbolistas de la historia, en listas donde lo acompañan Michael Jordan, LeBron James, Wilt Chamberlain, Bill Russell, Larry Bird, etc.

