62046

Kenneth Donald Rogers, conocido como Kenny Rogers fue un cantautor y actor estadounidense, considerado una leyenda de la música country.

El artista falleció por causas naturales a los ochenta y un años el viernes 20 de marzo de 2020 por la noche en su domicilio, ubicado en Sandy Springs (Georgia) en el que recibía cuidados paliativos. La noticia fue dada a conocer por su agente Keith Hagan.

Lea también: ¡Sueño cumplido! Karol G conoció a Rihanna [Fotos+Video]

El cantautor, vendió más de 100 millones de discos en Estados Unidos, de los cuales obtuvo veinticuatro números uno, y más de cincuenta canciones en el Top 40 Country y tres Premios Grammy.​

De acuerdo a Wikipedia, comenzó en el mundo de la música con veinte años, tocando temas de otros cantantes de la época. Tuvo la influencia de varios músicos de la música country y soul, tales como Nat King Cole, Charlie Daniels, Arthur Alexander y Chuck Berry. Fue miembro del grupo de jazz The Bobby Doyle Three con los que realizó diferentes actuaciones nocturnas en clubs de jazz.

En 1977, logró un gran éxito en todo Estados Unidos con su sencillo Lucille, que arrasó en las listas de country siendo el número 1 y también en las listas de música pop. Otro de sus grandes éxitos en el country es el tema Coward of the County.

Rogers en 1978 convirtió la canción El jugador “The Gambler” en uno de los temas más conocidos de su repertorio musical, en 1980 obtuvo el Grammy al mejor vocalista por la interpretación de este tema.

En 1979, su balada romántica She believes in me lo consagra ya no solo como un cantante country, sino como un sólido intérprete romántico en las listas del mundo entero.

Asimismo, en 1980 con Lady, canción escrita por Lionel Richie, no solo obtiene la fama mundial, sino la confirmación de ser una gran estrella de la música ocupando los primeros puestos de las listas del Billboard Magazine, Hot 100, Adulto Contemporáneo y Top Soul3​6​ además ganó un premio Grammy.

Kenny Rogers fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country en 2013 por su característica voz ronca.

Con información de Wikipedia