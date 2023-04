Un 17 de abril, Alan García muere tras dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido

79042

El 17 abril de 2019, falleció el dos veces presidente de Perú, Alan García tras dispararse en la cabeza cuando la policía iba a detenerlo en su casa, en el marco de una investigación en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada, relacionados con la trama de sobornos de Odebrecht, reseñó CNN en español.

La trágica noticia fue confirmada por el presidente Martín Vizcarra en Twitter: “Consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos”, escribió.

Al momento en que un equipo de la Policía, comandado por un fiscal, llegó a la casa del expresidente, García dijo que llamaría a su abogado; entró a su habitación y luego se escuchó un disparo, según relató el ministro del Interior de Perú, Carlos Morán.

García fue hallado sentado con una herida de bala, dijo el Ministerio de Salud de Perú en un comunicado, en el que describió que el proyectil atravesó su cabeza.

Aun con vida, fue ingresado a la unidad de trauma del hospital Casimiro Ulloa de Lima, donde se le realizó una tomografía y a las 7:17 am (hora local) fue sometido a un proceso quirúrgico, pero los intentos por salvarle la vida fueron en vano. El expresidente tuvo tres paros cardiorespiratorios y, a pesar de recibir reanimación cardiopulmonar, fue declarado muerto por los médicos del hospital.

«El expresidente tomó la decisión de dispararse», dijo su abogado Erasmo Reyna afuera del hospital, antes de la muerte de García.

Asimismo, la noche anterior, en diálogo con la cadena RPP, Alan García, de 69 años, afirmó reiteradamente que no había nada que lo vinculara con los cargos que se le señalaban y dijo no tener miedo: «Ningún indicio me vincula con nada”, respondió ante la pregunta del periodista Carlos Villarreal de si estaba consciente de que esta podría ser su última entrevista en libertad, pues se hablaba de que le podrían dictar orden preliminar de captura.

“Confío en la historia, yo soy cristiano, creo en la vida después de la muerte”, añadió.

Alan García Pérez nació el 23 de mayo de 1949 en Lima, Perú y fue presidente de su país en dos periodos: primero de 1985 a 1990 y luego de 2006 a 2011. En 1985 se convirtió en el presidente más joven de la historia del país andino, elegido a los 36 años y muchos lo llamaron el John F Kennedy de Perú.