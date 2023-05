Un 14 de mayo falleció Frank Sinatra “La Voz” que nunca muere

93589

Un solo cantante en la era contemporánea puede jactarse de haber sido calificado como “La Voz” por antonomasia: se trata de Frank Sinatra, de cuyo fallecimiento se cumplirán este domingo 14 de mayo 25 años.

El 14 de mayo, pero de 1998, veinticinco años atrás, el mundo enmudeció ante la partida de Frank Sinatra. Se apagaba la vida de un cantante deslumbrante, uno de los mayores artistas del Siglo XX con una carrera de 60 años.

Francis Albert Sinatra, conocido popularmente como Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense muurió a los 82 años.

Sinatra se convirtió en uno de los cantantes más exitosos en Estados Unidos durante el siglo pasado debido a su inigualable tono de voz.

Su suave voz y su estilo de “crooner” inconfundible quedará asociado para siempre a temas como “Strangers in the night”, “My way” (mil veces versionada en todos los estilos y lenguas) o “L.A. is my lady”, por citar solo las más celebradas de las miles de canciones que interpretó.

Pero Sinatra también habría pasado a la historia como actor más que notable, con hitos como su trabajo en “De aquí a la eternidad” (1953) que le valió un Óscar como mejor secundario, y otra película tal vez menos recordada como es “El hombre del brazo de oro” donde interpreta de manera escalofriante la vida de un adicto a la morfina.

Supo navegar sin estridencias entre el jazz y el swing, y luego al pop, manteniendo siempre una enorme popularidad ganada en gran parte en los años dorados de la radio.

Nació en Hoboken, Nueva Jersey, en 1915, en una familia italoamericana.

Sus primeros pasos musicales los dio en el bar que regentaba su padre, y fue tal su éxito que al entrar en el instituto ya era famoso, tanto que pronto abandonó los estudios para dedicarse exclusivamente a la música, para disgusto de sus progenitores.

La popularidad le hizo rico antes de cumplir 30 años: con 28, firmó un contrato con Columbia Records que le permitía ganar un millón de dólares al año.

Con el dinero llegaron los excesos: largas noches de juerga, amoríos más o menos públicos, y finalmente su divorcio de Nancy Barbato para casarse con Ava Gardner. Luego se unió a Mia Farrow y una cuarta y última con Barbara Marx, exesposa de Zeppo Marx.

A Sinatra la fama lograda con la canción y el cine parecían no bastarle, y no dudó en involucrarse en política: apoyó a Franklin Delano Roosevelt y después hizo campaña para John F. Kennedy.

Pero en los 80 Sinatra se implicó activamente en la campaña que llevó al poder a Ronald Reagan.

Tampoco su inmensa fama le bastó para evitar el aspecto tal vez más cuestionado de toda su vida: su relación con la mafia.

Con información de Wikipedia/ El Clarín