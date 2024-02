Se cumplen 12 años de la muerte de Whitney Houston

228478

El 12 de febrero del 2012, Whitney Houston fallecía a los 48 años. La diva de la música era encontraba ahogada en la bañera de la habitación donde se hospedaba en un hotel de Beverly Hills.

Una trágica noticia que conmocionaba a sus millones de fans en todos los rincones del planeta.

Los últimos años de la intérprete de I will always love you, Run to you o I wanna dance with somebody estuvieron marcados por sus graves problemas con las drogas y otro tipo de adiciones.

El 26 de julio de 2015 perdía la vida la hija de la artista, Bobbi Kristina, fruto de su matrimonio con Bobby Brown. Casualmente, la joven de 22 años moría tras pasar varios meses en coma inducido por los médicos tras ser encontrada sumergida en una bañera, como su madre.

Noticia al Día/Hola