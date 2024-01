216492

Este sábado 20 de enero es el cumpleaños de Alexis Delgado, cantante, educador y compositor zuliano La Voz de la Gaita Protesta, solista estelar del conjunto Barrio Obrero de Cabimas.

Lee también: Un 20 de enero nació don Armando Molero: Cantor de todos los Tiempos

Popularizó temas como Un ojo dimos, ¿Dónde queda eso?, Aurora bonita y Ni una bulla, entre otros.

Alexis Delgado cumple 72 años y es destacado por interpretar las llamadas gaitas protesta en el país.

En el 2021, Alexis Delgado, voz líder por más de 60 años de la agrupación Barrio Obrero de Cabimas, padeció cataratas y necesitaba ser operado con urgencia.

En esa oportunidad el artista explicó vía telefónica a NAD que estaba preocupado por su salud, la cual había ido desmejorando. «Mis compañeros del conjunto se encuentran fuera del país, todos están afuera y los que estamos batallamos para sobrevivir. Aún trabajo, con las limitaciones de la vista sigo haciendo música porque es mi pasión».

«Estoy en el programa del Gobierno regional, pero me llamaron la primera vez y luego no recibí más atención y de verdad estoy muy preocupado porque no tengo recursos para costear mis gastos médicos. Hago un llamado para que se retome mi caso», refirió.

«Estoy muy triste, quiero que las cosas mejoren en mi país para que no tengamos que pasar por una situación de estas, y sé que hay muchos pasando por lo mismo».

Delgado aseguraba que estaba dispuesto para cantar si lo llamaban en la aurora de la Virgen de Chiquinquirá, a la cual le cantará, rendirá honores y pedirá con fervor que lo ayude a recuperar su salud.

El conjunto Barrio Obrero de Cabimas, patrimonio musical del estado Zulia, es uno de los pocos grupos que aún se atreven a grabar gaitas contestatarias que expresan el sentir de un importante sector del pueblo venezolano.

Noticia al Día