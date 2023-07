26-Jul.: Nace la icónica Sandra Bullock, actriz y productora estadounidense

132584

Un día como hoy nació la actriz y productora Sandra Bullock, en 1964, en Virginia, Estados Unidos.

A lo largo de su carrera profesional ha recibido numerosos galardones, entre ellos un Óscar a la mejor actriz, un Globo de Oro a la mejor actriz de drama y dos Premios del Sindicato de Actores, uno a la mejor actriz y otro al mejor reparto.

La cinta de acción Hangmen marcó su debut en el año 1987. La primera interpretación principal que hizo fue en Speed (1994), película por la que empezó a adquirir popularidad.

En los años siguientes participó en filmes como Mientras dormías (1995), A time to kill (1996), Miss Congeniality (2000) y The proposal (2009). Asimismo, es la ganadora del Óscar a la mejor película en 2005, Crash, y el drama The blind side (2009), por el que recibió el premio Óscar, el Globo de Oro, el SAG y el premio de la crítica.

En 2009 se convirtió en la primera actriz en ganar el Óscar a la mejor actriz, por la ya mencionada The blind side, y el Razzie a la peor actriz, por All about Steve (2009), en el mismo año.

También fue nombrada por la revista Forbes como el intérprete más rentable del año 2009 y como la actriz mejor pagada de dicho periodo de tiempo, con unas ganancias estimadas en 56 millones de dólares, convirtiéndose en la actriz mejor pagada de la historia según el Libro Guinness de los récords.

En 2018 protagonizó junto a Cate Blanchett, Anne Hathaway y Rihanna la comedia Ocean’s 8 y el 21 de diciembre de 2018 se estrenó el thriller Bird box con John Malkovich y Sarah Paulson en la plataforma Netflix, en el que representa a una madre soltera que ha de huir con sus hijos y con los ojos vendados río abajo tras una invasión alienígena. La cinta batió el récord al ser la producción de Netflix con más visualizaciones durante su primera semana, siendo vista por más de cuarenta y cinco millones de cuentas.

En 2010 se divorció de Jesse James después que se hizo pública la infidelidad de éste con la modelo Michelle McGee, siendo uno de los divorcios más escandalosos y publicitados de dicho año. Actualmente, la actriz mantiene una relación sentimental con el fotógrafo y antiguo modelo Bryan Randall desde el 2015.

Por otro lado, la actriz hizo pública su adopción de un bebé afroamericano llamado Louis Bardo Bullock nacido en Nueva Orleáns, Luisiana, a través de un reportaje publicado en la revista People en abril de 2010.

Con información de Esto Pasó