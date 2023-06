1 Jun: Nació la icónica MMarilyn Monroe

103771

Marilyn Monroe, su verdadero nombre Norma Jean Baker (o Norma Jean Mortenson, apellido de su padrastro), nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, en el estado norteamericano de California. Hija de Gladys Baker, quien nunca le comunicó la identidad de su padre, su infancia fue muy dura. Su madre la dejó en manos de un matrimonio amigo hasta que cumplió siete años; entonces se la llevó a vivir consigo.

Un año más tarde Gladys fue internada en un sanatorio psiquiátrico en el que le diagnosticaron una esquizofrenia paranoide, enfermedad que luego Marilyn creyó haber heredado, especialmente cuando fue internada por sus frecuentes depresiones. Parte de su infancia y adolescencia transcurrieron entre un orfanato, la casa de sus abuelos y varias familias que la adoptaron. En una de estas casas de acogida sufrió al parecer abusos sexuales por parte del cabeza de familia cuando contaba ocho años.

Nadie pensó que Norma Jean tuviera una esplendida carrera como actriz, ni tan siquiera el hecho de que su madre, una mujer extraordinariamente atractiva, hubiera trabajado durante un tiempo como montadora de negativo en Consolidated Film Industries.

A los 16 años, tras abandonar sus estudios se empleó en una planta de construcción de aviones. En la misma fábrica conoció a un mecánico de 21 años, James Dougherty, con quien contrajo matrimonio el 19 de junio de 1942 y de quien se divorciaría cuatro años después.

De modelo a actriz

En 1946 un fotógrafo de modas la descubrió y la convención de que se hiciera modelo. La aún llamada Norma Jean comenzó su carrera de modelo bajo la tutela de la agente Emmeline Snively, quien le sugirió cambiar su color de cabello, que era castaño de un nacimiento, por el característico rubio platino de esa época. Norma Jean realizó un sinfín de campañas publicitarias, siendo muy recordadas las que hizo para anunciar trajes de baño. Paralelamente, su carácter inquieto y deseoso siempre de adquirir nuevos conocimientos la llevó a tomar clases de arte dramático en el Actor’s Lab de Hollywood y a asistir a cursos de literatura en la Universidad de Los Ángeles (UCLA).

Su rostro comenzaba a ser muy conocido. Tanto, que, gracias a sus innumerables trabajos publicitarios hicieron que en 1947 el magnate Howard Hughes propietario de la compañía cinematográfica R.K.O., le ofreciera hacer unas pruebas de pantalla con el objeto de saber si podía dar juego ante una cámara cinematográfica; pero Norma Jean prefirió aceptar una oferta de la 20th Century Fox para trabajar unos meses como actriz de reparto. Intervino en tres películas olvidables en los que no fue debidamente acreditada, y ya entonces se verificó el cambio de nombre: Norma Jean pasó a llamarse Marilyn Monroe.

Películas

En 1948 cantó su primera canción en una película, Ladies of the chorus (Damas del coro). Aunque fue en 1950 cuando interpretó su primer papel serio, en The asphalt jungle (La jungla de asfalto) que inició el mito. Cursó estudios en Lee and Paula Strasberg’s Actors Studio, de Nueva York. En 1953 Fue proclamada la actriz más popular por la revista Photoplay, y su nombre figuraba entre las diez estrellas más taquilleras de aquel año. Aceptó rodar There’s No Business Like Show Busines (Luces de candilejas) a cambio de interpretar The Seven Year Itch (La tentación vive arriba), de Billy Wilder.

Parejas

Se divorcio de DiMaggio, su segundo marido a principios de 1955. En 1956, se casó de nuevo, esta vez con el dramaturgo Arthur Miller. En 1957 fundó su propia productora La Marilyn Monroe Inc. debutó con The Prince and the Showgril (El príncipe y la corista). Se rodó en Londres y la dirección e interpretación fueron a cargo de Laurence Olivier.

En 1958 regresó a Hollywood para rodar Some Like It Hot (Con faldas y a lo loco), de Billy Wilder, por su interpretación, ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical. Durante el rodaje de Let’s Make Love (El multimillonario) vivió un romance con el actor francés Yves Montand. Después rodó The Misfits (Vidas rebeldes) con guion de Miller y dirigida por John Huston.

Problemas de salud

Duró hospitalizada una semana por agotamiento nervioso y acabado el rodaje se anunció oficialmente la disolución de su matrimonio con Miller. En el invierno de 1961 fue internada en un hospital para enfermos mentales.

A través de Sinatra conoció a Peter Lawford y, mediante este, a sus cuñados, los Kennedy. Asistió al Madison Square Garden a la fiesta de aniversario del presidente John F. Kennedy, y cantó Happy Birthday delante de más de veinte mil personas. Fue la última aparición multitudinaria que hizo.

Con treinta filmes dejando uno de ellos, “Something’s Got to Give”, sin ser completado, y a pesar de su desigual filmografía y el hecho de no haber estado nunca nominada para el Oscar, llegó mucho más lejos que la mayoría de las estrellas de cualquier época.

La noche de su muerte

La noche del 5 de agosto de 1962 se tomó un tubo de Nembutal y no fue a la fiesta en casa de Peter Lawford, donde seguramente se había de encontrar con Robert Kennedy, con el que mantenía relaciones secretas. Se dice que aquella noche llamó a la Casa Blanca y que el FBI borró todas las cintas.

Lea también: Ana de Armas nominada a mejor actriz protagonista en los Oscar 2023 por su interpretación de Marilyn Monroe en “Blonde” (+Lista)

Noticia al Día con información de Biografías