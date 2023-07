18-Jul: nace Vin Diesel, protagonista de Rápido y Furioso

128502

Mark Sinclair Vicent, conocido por su nombre artístico Vin Diesel, es un actor, productor y director de cine estadounidense, nació el 18 de julio de 1967 en Alameda, California.

Reconocido por su papel protagónico en la exitosa Rápido y Furioso y por su papel de Richard B. Riddick en la trilogía Las Crónicas de Riddick, donde es productor de ambas producciones.

Diesel ha protagonizado además películas como xXx y xXx: Return of Xander Cage (2002 y 2017); A Man Apart (2003); The Pacifier (2005); Find me Guilty (2006); y El último cazador de brujas (2015). Su trabajo también incluye la actuación de voz en off en las películas El gigante de hierro (1999), los videojuegos spin-offs de la franquicia Las crónicas de Riddick, y el superhéroe Groot en Guardianes de la Galaxia y otras películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

También escribió, dirigió, produjo y protagonizó los cortometrajes Multi-Facial (1995), Strays (1997) y Los chinneses (2004).

Diesel, es el fundador de las empresas de producción cinematográfica One Race Films, Racetrack Records y la empresa de videojuegos Tigon Studios.

En 2020 realizó una colaboración junto a varios cantantes en el remix de la canción “Coronao Now” de El Alfa y Lil Pump.

