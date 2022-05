¿Sabías que Homero Simpson nació el 12 de mayo de 1956? Es Tauro

mayo 12, 2022 - 12:07 am

Un 12 de mayo de 1956 es la fecha de nacimiento de Homero Simpson, el célebre protagonista ficticio de la serie de animación estadounidense Los Simpson.

Debido a que el diseño de los personajes de Los Simpson no varía y, por tanto, estos no envejecen, desarrollándose la serie como tal en el año en curso, las fechas de nacimientos dadas a lo largo de la serie no garantizan continuidad alguna, además de no ser consistentes cada vez que se mencionan. Por ello, es muy difícil fijar una fecha de nacimiento y una edad específica para Homer, como las muchas contradicciones que suelen presentar cada episodio. Incluso parece no haber consenso oficial entre los mismos productores y creadores de la serie. Aunque se ha dado pistas acerca de su fecha: la primera es en un especial de Halloween, donde se revela que el signo zodiacal de Homer es Tauro. Y en su licencia de conducir da a ver que nació el 12 de mayo de 1956, por lo que en la serie (emitida inicialmente a fines de los 80s y comienzos de los 90s) la edad de Homer rondaría entre los 34 y 40 años.

Wikipedia

