Polémica en Italia por el cura que usó un colchón inflable como altar para la misa

julio 27, 2022 - 1:20 pm

Un sacerdote católico ha desatado polémica en Italia por haber celebrado una misa el domingo dentro del mar utilizando un colchón inflable como altar.

En una nota de prensa publicada en su página web, la arquidiócesis de Crotone, al sur de Italia, donde fue celebrada la misa, condenó al sacerdote.

«La celebración eucarística tiene un lenguaje particular, está hecho con gestos y símbolos que es justo respetar y valorar, no hay que renunciar a ellos con tanta superficialidad», escribió.

«Es necesario mantener ese mínimo decoro y atención por los símbolos», insistió.

Don Mattia Bernasconi, vicar of the pastoral care for young people of the parish of San Luigi Gonzaga in Milan, celebrated mass in the beach using an air mattress as an altar.

Yet the TLM must be suppressed! pic.twitter.com/xqRRDnoqaL

— ALT_Fr. Casey, OFM (@ALT_caseyofm) July 26, 2022