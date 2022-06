Nombres unisex para bebés, moda influenciada por los famosos

junio 25, 2022 - 3:10 pm

La educación comienza por el nombre. Madres y padres, sobre todo los más jóvenes, hoy en día optan por ponerles a sus bebés nombres sin género. Esto quiere decir que así escuchemos el nombre, hasta que no veamos al pequeño o pequeña no sabremos si es niño o niña, pues el nombre no lo revela en el momento.

¿Por qué nombres sin género?

Los padres de nuevas generaciones ponen a sus hijos este tipo de nombres porque para ellos, el hecho de portar un nombre unisex hace que el o la bebé pueda crecer de manera normal sin sentirse identificado con el género de nacimiento, lo cual les da la libertad de crecer sin etiquetas.

El hecho de darles un nombre neutro a los bebés de esta generación ha llegado a ser tema de conversación entre los padres vieja escuela y los padres modernos.

Unos creen que se ha convertido en una tendencia que les permite a los niños crecer con sentido de igualdad y otros padres creen que es simplemente una excusa para seguir a los famosos. Para la vieja guardia la educación de los niños comienza desde casa, no por el nombre que tengan.

¿Qué famosos le pusieron un nombre unisex a sus hijos?

Tenemos de primeros en la lista a los cantantes Camilo y Evaluna, quienes hace poco recibieron a su hija a quien decidieron llamar ‘Índigo’, también están la ‘influencer’ Yuya y el cantante Siddhartha, ellos ya llevan un tiempo en compañía de su hijo ‘Mar’.

Como dato curioso de ‘Mar’, sus padres decidieron ese nombre antes de saber qué estaban esperando “Voy a ser mamá del inmenso mar que ahora se forma dentro de mí” dijo la ‘youtuber’; por pura coincidencia el niño nació el 29 de septiembre, Día Mundial de los Mares.

A esta lista se añade Mark Zuckerberg y Priscilla Chan, quienes optaron por ponerle ‘August’ a su hija, así como Beyonce y Jay Z, cantantes que tienen una hija llamada ‘Blue’ y unos gemelos que llevan por nombre ‘Rumi’ y ‘Sair’.

Pulzo