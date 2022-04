Modelo de OnlyFans mató a puñaladas a su novio en Miami

abril 10, 2022 - 9:25 am

Courtney Clenney, una modelo de OnlyFans, fue acusada de presuntamente matar a su novio en Miami. La mujer de 25 años de edad, conocida como Courtney Taylor, fue detenida y luego la llevaron a una institución mental después de apuñalar a Christian Obumseli, de 27 años, dijo la policía.

Modelo de OnlyFans apuñala a su pareja

De acuerdo con el reporte, los oficiales respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 5:00 pm del domingo pasado, en un edificio de apartamentos de lujo en Florida.

Los agentes encontraron al joven herido y lo trasladaron a un hospital cercano, pero falleció.

“Sabemos que hubo un altercado físico entre ellos antes de que lo apuñalaran”, dijo un portavoz de la policía de Miami.

Relación muy conflictiva

“La hemos visto golpearlo. Nunca lo he visto golpearla”, dijo Ashley Vaughn.

De acuerdo con The New York Post, Obumseli se mudó recientemente al área y vivía con Clenney en el edificio de apartamentos One Paraiso. Esta ubicado en el vecindario Edgewater de Miami.

Los vecinos informaron que la pareja tenía muchas peleas domésticas y las autoridades tenían que involucrarse.

El medio Local 10, afiliado a la cadena ABC, habló con amigos que conocían a la pareja y detallaron que se trataba de una relación muy difícil.

“Por lo que hemos experimentado personalmente entre los dos, creemos que Christian no la pondría en una posición en la que necesitaría apuñalarlo para protegerse”, dijo Vaughn.

“No podía decir si era con la mano abierta o con la mano cerrada, pero él la estaba golpeando”, recordó un vecino sobre un altercado días antes del apuñalamiento.

“Aunque sólo perdimos a Christian, parece que perdimos a Courtney al mismo tiempo”, se lamentó Tahki Banks.

Clenney señala en sus redes que es “¡Orgullosa texana! Modelo de acondicionamiento físico de tiempo completo y amante de la comida que vive con sus 2 perros, Jesse y Ranger”.

Internada por ley de salud mental de Florida

Mientras la joven estaba detenida tras el apuñalamiento, la policía declaró que amenazó con suicidarse, por lo que la internaron bajo la ley Baker de Florida.

La legislación permite que las fuerzas del orden, los jueces, los médicos y los expertos en salud mental envíen a una persona a un centro de tratamiento durante 72 horas si se muestran ciertas tendencias violentas o suicidas. No está claro si la darán de alta del hospital ni cuándo.

«Tenía mucha energía, brillante, inteligente, haría sonreír a cualquiera», dijo Josh Ramsey a WTVJ, afiliada a NBC, sobre el joven.

«Estos son nuestros amigos con los que nos hemos ido de vacaciones, vamos a cenar, salimos a la ciudad. Parece sacado de un documental policial». Así lo dijo Ramsey a WTVJ.

«Creo que hablo por todo nuestro grupo de amigos, estamos conmocionados. Muy angustiado por esto», agregó.

Aunque la joven fue detenida el 3 de abril, el contenido de OnlyFans todavía se publicó en su cuenta el 4 de abril. Por el momento ella no enfrenta cargos por la muerte de Obumseli.

Una prima del joven, que no quiso ser identificada, dijo a The Sun que están “devastados”.

«Christian era extremadamente compasivo y siempre deseaba animar a quienes lo rodeaban. No merecía que su vida se viera truncada por un atroz acto de violencia. Nunca olvidaremos su sonrisa contagiosa que podía iluminar cualquier habitación o su espíritu solidario”, se lee en un página de GoFundMe establecida en apoyo a la familia de Obumseli.

El Nacional