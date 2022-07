Brendan Fraser sorprende al aumentar más de 200 kilos para su papel en La Ballena

julio 27, 2022 - 1:02 pm

– El actor Brendan Fraser, quien se había alejado del cine desde hace varios años, reapareció en una imagen que circula en redes sociales y que ha sorprendido no solo a sus seguidores, pues está muy lejos de verse como en sus mejores años.

El protagonista de La Momia luce irreconocible con un impresionante sobrepeso superior a 250 kilos, en la primera imagen de la nueva película de Darren Aronofsky, The Wale, en la que interpreta a un hombre obeso.

Brendan Fraser es Víctor Aroldo Púa, un hombre con obesidad mórbida que intenta reconectarse con su hija adolescente, interpretada por Sadie Sink de Stranger Things.

Encarna a un hombre que se esconde del mundo comiendo hasta la muerte y que obtiene la posibilidad de redimirse.

El filme se estrenará en el Festival de Venecia, donde aspira al premio principal, el León de Oro.

Junto a Fraser en ‘La Ballena’ hay un elenco que incluye a una de las favoritas de Stranger Things Sadie Sink, así como Hong Chau, Samantha Morton y Ty Simpkins. A Aronofsky se le une una vez más su director de fotografía de toda la vida, Matthew Libatique.

“Será como algo que no has visto antes”, comentó Fraser el año pasado sobre su actuación en esta película: “Eso es realmente todo lo que puedo decirles… El guardarropa y el vestuario eran extensos, sin costuras, engorrosos. Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser muy ‘humilde’… sé que va a causar una impresión duradera”.

Durante la década de los 90 Brendan Fraser era uno de los actores con más proyección de Hollywood, pasando de ser un actor casi desconocido en films como El amor es un juego cruel (1991) y El hombre de California (1992), a saltar a la fama mundial con La momia (1999), película que le traería consigo una serie de trabajos que no sólo lo posicionarían como uno de las celebridades más rentables de finales de esa década e inicios de la siguiente.

