Bigman Stevo se ganó el amor de las trillizas: Cate, Eve y Mary (Video)

abril 26, 2022 - 1:22 pm

Bigman Stevo es un hombre simple a no ser por la particularidad de que ha conquistado el corazón de tres hermanas trillizas quienes están dispuestas a casarse con él, siempre y cuando, prometa quererlas por igual.

Cate, Eve y Mary, tres hermanas conocidas como ‘Camaradas Trillizas’ en Kenia reporta el diario español https://www.20minutos.es/ están perdidamente enamoradas de Stevo y llevan un buen tiempo saliendo con el mismo hombre.

Según narra el portal, Cate fue la primera que sintió el flechazo de Cupido por Stevo y, ni corta ni perezosa, le planteó la idea de que fuera novio de las trillizas, petición que aceptó sin reservas.

Para poner orden en la relación Cate, Eve y Mary tienen una cita por separado lunes, martes y miércoles y el viernes se ven los cuatro.

La publicación toma la siguiente declaración de Stevo: «Tiendo a creer que mi amor no estaba destinado a una sola chica y que nací siendo polígamo y que todo el mundo lo sabe», dijo el keniano. «Siempre soy honesto y fiel y mis ex se fueron porque les dije que quería añadir una más. No quiero engañar, quiero sumar y casualmente las bendiciones me llegaron cuando las quería.»