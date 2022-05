Barbie presenta muñeca con audífonos para discapacidad auditiva y un Ken con vitíligo

mayo 13, 2022 - 3:08 pm

La marca Barbie, el fabricante estadounidense de muñecas de 63 años, lanzará en junio un nuevo juego de muñecas como parte de sus esfuerzos continuos en favor de la diversidad y la inclusión.

Desde la creación de la primera Barbie de la marca con audífonos (prótesis para discapacidad auditiva) hasta un muñeco Ken con vitiligo, una condición de la piel, la línea Fashionista de 2022, que se lanzará en Walmart, Target y Amazon, ayudará a los niños a «verse reflejados», dijo la directora global de Barbie Dolls de Mattel, Lisa McKnight, en un comunicado de prensa.

Agregó que también se debe alentar a los niños a jugar con muñecos que no se parezcan a ellos para ayudarlos a «comprender y celebrar la importancia de la inclusión».

Para Barbie con audífonos, la compañía se apoyó en la experiencia de la Dra. Jen Richardson, una profesional líder en audiología educativa, para ayudar a imitar con precisión los dispositivos retroauriculares del juguete.

Richardson dijo que la Barbie con cola de caballo con su audífono de color rosa fuerte puede inspirar a aquellos que han experimentado pérdida auditiva. «Estoy más que emocionada de que mis pacientes jóvenes vean y jueguen con una muñeca que se parece a ellos», dijo en un comunicado de prensa.

También se han realizado cambios en el tipo de cuerpo estereotipado de Barbie. Desde pechos más pequeños hasta figuras más llenas e incluso muñecos masculinos delgados y menos musculosos, los nuevos juguetes están destinados a ser más representativos de los diversos tipos de cuerpo.

La gama de muñecas de Barbie se ha vuelto cada vez más diversa en los últimos años. En 2019 lanzaron una Barbie rubia de ojos azules en silla de ruedas y una muñeca morena con una pierna ortopédica. En 2020, la compañía presentó una Barbie negra con la condición de la piel vitiligo; se convirtió en uno de los más vendidos de la línea Fashionista en los Estados Unidos ese año, según la compañía.

De manera similar, en 2021, una muñeca negra con peinado afro fue un éxito mundial y se ubicó como una de las cinco modelos más populares en todo el mundo.

