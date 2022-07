Yolanda: El cortometraje de Fabiana Fuentes disponible en redes ( Video)

julio 12, 2022 - 12:40 pm

La periodista y productora audiovisual, Fabiana Fuentes, invita a ver su corto Yolanda dirigido y producido por ella en homenaje a su madre.

Si algo he aprendido en esta vida es que todo es posible y que tener Dis (CAPACIDAD) no me hace limitarme para seguir adelante con mis sueños.

🥳»Más Cortas» fue un taller magistral de pre-produccion, produccion y post~produccion, INIGUALABLE.

❤️‍🔥Jeva Org @jevaorg sorg y Caracas Docs tienen una muestra de mi documental cortometraje llamado 💘💘YOLANDA💘💘 @yolandashortfilm que trata de la conexión emocional de madre @cayolpi a hijos en situacion de enfermedad donde la vida y la muerte se conjugan.

💥MADRE TE AMO GRACIAS POR ESTAR PRESENTA💥

🥁Le quiero agradecer a todo el equipo de profesionales que aportaron su #Magia para apoyarme en este corto tan significativo.

🎥Gracias Andy Jons con la toma espectacular del Puente sobre el Lago de Maracaibo.

🎹Gracias Mirem, por su bellísima voz interpretando «Madre» 🌹Gaita de Cárdenales del Éxito a quienes les tengo que agradecer especialmente a Chichilo por darme esta oportunidad.

🎙Gracias Jesus Ortega alias Suso que le puso su brillo en la música de la canción Madre.

🎶Gracias Domingo por el cariño y mágica voz cantando «Yolanda» de la Billos Caracas Boys y Gracias Adrian por hacer esto posible.

🎞Gracias Luisa Leal quien me diseño el gráfico de este corto.

📢Gracias a todos mis queridos amigos, maestros, y familia por creer en mi.

✨️Igualmente, quiero agradecer a mi musa, mi madre preciosa Carmen Yolanda

🎀Mi apoyo incondicional, la mamá de los pollitos mi hermana Fabiola

🥇A mi queridisimo e intelectual hermano Fernando

♥️Mencion especial al Dr. ABADI y al equipo médico tan espectacular y maravilloso del Centro Médico Docente La Trinidad, quienes junto a Dios me ayudaron y apoyaron para seguir estando aca.

Y finalmente, a mi espectacular tutora Luisa🔍

👑GRACIAS GRACIAS GRACIAS👑

Los invito verlo:

YA DESDE EL 7 se JULIO hasta el 24 de JULIO pueden entrar en mi perfi EL LINK DE CARACASDOCS.

FFP.

#documental #cortometraje #jevaorg

https://www.instagram.com/reel/Cf5B-6yprVW/?igshid=MDJmNzVkMjY=

https://www.caracasdoc.com/yolanda-video