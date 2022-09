Un día como hoy pero en 1905 nació la actriz Greta Garbo

septiembre 18, 2022 - 5:05 am

936581

«Greta Garbo» es el seudónimo de Greta Lovisa Gustafsson, la reconocida actriz de Hollywood que nació un día como hoy en 1905.

Garbo fue sueca nacionalizada estadounidense que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos y adquirió reconocimiento internacional por participar en varias producciones cinematográficas de Hollywood, tanto mudas como sonoras, en los años 1920 y 1930. Se retiró de la actuación en 1941.

Si bien inició su carrera artística como modelo publicitaria, se consagró principalmente en el cine, donde empezó a actuar en 1920. Su primer papel protagonista lo obtuvo en la la película muda de 1924 Gösta Berlings saga, bajo la dirección de Mauritz Stiller. Al año siguiente fue contratada por los estudios Metro Goldwyn Mayer, razón por la cual a la brevedad se trasladó a Hollywood.

Asentada en Hollywood, filmó veinticuatro películas y se le atribuyó el apelativo de «la mujer que no ríe» por sus condiciones actorales para el drama. Entre las producciones mudas donde actuó destacan Torrent —su primer filme estadounidense—, Flesh and the Devil, Love, The Divine Woman y A Woman of Affairs.

Publicitada con el eslogan de «¡Garbo habla!», en 1930 se estrenó su primera película sonora: Anna Christie, la cual le valió la primera de sus cuatro nominaciones a los premios Óscar como mejor actriz. Durante la década de 1930, fue dirigida por cineastas como Clarence Brown, George Fitzmaurice o Edmund Goulding, y actuó junto a algunos de los actores más importantes de aquellos tiempos como Robert Montgomery, Clark Gable, Melvyn Douglas y John Gilbert.

Su papel de Nina Ivanovna «Ninotchka» Yakushova en la comedia Ninotchka (1939), dirigida por Ernst Lubitsch, fue muy elogiado. Al momento de su muerte, contaba con cerca de treinta películas filmadas, dos cortometrajes y varias publicidades.

Fallecimiento

La salud de Garbo comenzó a declinar a mediados de la década de 1980 y el 15 de abril de 1990 muere víctima de un síndrome renal y de neumonía en la ciudad de Nueva York. Tenía 84 años. En junio de 1999 sus cenizas fueron enterradas en el cementerio Skogskyrkogarden en Estocolmo. Su fortuna, estimada en 20 millones de dólares, fue heredada por una sobrina suya, residente en Nueva Jersey.

Lea también: Murió a los 95 años Henry Silva, el polifacético villano de Hollywood

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Wikipedia