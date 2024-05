Un hermoso cuento del expresidente Pepe Mujica

Tomamos de su cuenta en La X este maravilloso cuento del expresidente Pepe Mujica:

Cuando tenía 12 años, mi viejo me obligó a ir al velorio de un amigo suyo que yo no conocía. Cuando llegamos me quedé en un rincón esperando la hora de irme, y mientras esperaba, se acercó un hombre, se agachó para verme cara a cara y me dijo… “Aprovecha la vida, chiquillo, persigue tus sueños, sé feliz, vive hoy como si fueras a morir mañana”, pasó la mano en mi cabeza y se fue. Antes de irnos, mi papá me obligó a despedirme del difunto.. Durante todo el tiempo que estuvimos ahí me sentí muy nervioso, pero cuando miré el ataúd me asusté como nunca. El muerto era el hombre que conversó conmigo cuando estaba en el rincón de la sala. Esto me atormentó durante muchos años y no se lo conté a nadie… pero hoy me vine a enterar… Aquel difunto hijo de su…, tenía un hermano gemelo.