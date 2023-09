Un 14 de septiembre nacieron: Humboldt, Vicente Lecuna, Mario Bendetti, El Llanero solitario y murió, Grace Kelli

154762

Alexander von Humboldt o Alejandro de Humboldt1​ (Berlín, 14 de septiembre de 1769-ibid., 6 de mayo de 1859), de nombre completo Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander, Freiherr von Humboldt,​ fue un polímata, geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador prusiano, hermano menor del lingüista y ministro Wilhelm von Humboldt. Es considerado como uno de los fundadores de la geografía, entendida como ciencia empírica.

Los hermanos Humboldt con Friedrich Schiller y Johann Wolfgang von Goethe, en Weimar.

Sus viajes de exploración, equiparables a los de Darwin en cuanto a la influencia que tuvieron en varios ámbitos científicos, lo llevaron desde Europa a América del Sur y del Norte hasta Asia Central. Realizó experimentos y estudios de campo en numerosas áreas: física, zoología —especialmente, en ornitología— climatología, oceanografía, geología, mineralogía, botánica, vulcanología. Adelantado a su tiempo, fue pionero del pensamiento ecológico, y la primera persona que escribió sobre el cambio climático. Durante su vida alcanzó gran popularidad en Alemania, y también gozó de reconocimiento en el extranjero: fue miembro de la Royal Society y de la American Philosophical Society; la Academia de las Ciencias en Berlín lo honró como “el principal científico de su época”, y la correspondiente Academia francesa le puso de apodo “el nuevo Aristóteles”.

Sobre los hermanos Humboldt, y especialmente sobre Alejandro, también se ha mencionado el aprovechamiento sin referencia de materiales ajenos, particularmente españoles o hispánicos, en sus obras.

Otra acusación que ha recibido Alejandro es que, al disfrutar de salvoconducto especial de la Corona española para viajar por América, pudo consultar con facilidad los archivos oficiales. Esto, según algunas fuentes, le permitió facilitarle al Gobierno Norteamericano documentos que favorecieron el apoderamiento estadounidense de parte de México.

Vicente Lecuna

Vicente Lecuna Salboch (Caracas, Venezuela, 14 de septiembre de 1870 – Caracas, 20 de febrero de 1954) fue un ingeniero, banquero, educador, político, diputado e historiador venezolano. Restaurador, organizador y conservador del Archivo de Simón Bolívar, reconstructor de su Casa Natal y editor de la documentación del Libertador.

Hijo de Ramón Lecuna Sucre y de Carmen Salboch Escobar, pasó su primera infancia en Cuba, adonde se trasladaron sus padres por motivos políticos y regresó a Venezuela con ellos en 1877.

Se casó con Elena Escobar Llamozas, y teniendo cuatro hijos, de nombres: Valentina Lecuna Escobar, Vicente Lecuna Escobar, Elena Lecuna Escobar y Bolivia Lecuna Escobar.

El llanero solitario

Clayton Moore (Chicago, 14 de septiembre de 1914-Los Ángeles, 28 de diciembre de 1999) fue un actor estadounidense. Era mundialmente famoso por interpretar en el cine y la televisión al Llanero Solitario.

Su verdadero nombre era Jack Carlton Moore, nació en Chicago, Illinois, y empezó su carrera de niño como acróbata de circo. En 1938 llegó a Hollywood y actuó en papeles menores en películas wéstern clase B. En 1947 filma la película Jesse James Rides Again, interpretando al legendario Jesse James, repitiendo el papel en 1948 en la película Adventures of Frank and Jesse James. Protagonizó al Zorro en Ghost of Zorro, de 1949. Otras de sus películas clase B que protagonizó fueron Cyclone Fury, de 1951; Montana Territory, de 1952, como el comisario George Ives; Gunfighters of the Northwest, de 1954, y, más acá en el tiempo, en The Alamo: Thirteen Days to Glory, de 1987, acompañando al actor James Arness.

Mario Benedetti

Mario Benedetti Farrugia (Paso de los Toros, Tacuarembó, 14 de septiembre de 1920-Montevideo, 17 de mayo de 2009) fue un escritor uruguayo, integrante de la Generación del 45, uno de los más reconocidos en lengua española.

Su prolífica producción literaria de más de ochenta libros incluye cuento, novela, poesía, ensayo, canción, teatro y crítica cinematográfica. Algunos de sus libros fueron traducidos a más de veinte idiomas y le otorgaron numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Gran Premio Nacional a la Actividad Intelectual de su país, cinco Doctorados Honoris Causa y el nombre del asteroide (5346) 1981 QE3.

En su testamento dejó creada la Fundación Mario Benedetti para preservar su obra y apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos en Uruguay (en especial el esclarecimiento del paradero de los detenidos desaparecidos de ese país).

Muerte de Grace Kelly

Grace Patricia Kelly (Filadelfia, 12 de noviembre de 1929-La Colle, Mónaco, 14 de septiembre de 1982) fue una actriz de cine estadounidense ganadora de un premio Óscar, y posteriormente princesa consorte de Mónaco por su matrimonio con el príncipe Raniero III.

Tras comenzar su carrera de actriz en 1948, tres años después debutó en el cine con la película Catorce horas y al cabo de dos años, en 1953, con el estreno de Mogambo, se convirtió en una estrella de Hollywood y llegó a participar en un total de 11 filmes. Con sus interpretaciones, reunió varias nominaciones a los Globos de Oro y los Premios de la Academia, ganando el Óscar a la mejor actriz por su papel en la película The Country Girl.

Cuando se encontraba en la cima de su carrera, se retiró del mundo del cine, a los 26 años, para casarse con el príncipe soberano de Mónaco, con quien tuvo tres hijos: Carolina, Alberto y Estefanía.

Como princesa de Mónaco, logró que Mónaco se revitalizara, aumentando el número de turistas y de dinero, lo que hizo recuperar la economía monegasca. Además, en su papel de presidente de la Cruz Roja, promovió una gala benéfica anual que obtuvo mucha relevancia y ayudó a la mejora del hospital así como de otras infraestructuras hospitalarias de Mónaco.

Tiene una estrella propia en el Paseo de la Fama de Hollywood, situada en el 6329 de Hollywood Bulevar, por su carrera.

