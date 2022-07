Silvia quiere escapar al silencio con sus perros (por Alejandro Vásquez Escalona)

julio 19, 2022 - 10:49 am

1898910

No existe calendario con las fases lunares adheridos a las paredes. Ni fotografías familiares. Un televisor pantalla plana. En el canal televisivo Venezolana de Televisión, un anunciador de paraísos recuperados, lee noticias de un país de ensueño. Desde una cocina modesta emana el aroma del café cosechado en el patio de la vivienda. Atrás de la pequeña talanquera improvisada, cinco perros miran e imaginan comida inexistente. Qué día es hoy pregunta ella, mientras trajina la dinámica diaria de preparar el desayuno. Un cachorro de gato runrunea entre las piernas de la mujer. El hombre se levanta de la cama. Se asea. Se sienta. Mira la cocina.

Afuera se descuelga la mañana con neblina similar a un polvillo sobre los pastizales y los diversos verdes vegetales no domesticados. A lo lejos, el lomo de una montaña verde también se ve como una ola en el horizonte. Tres o cuatro becerros rumian el pasto de la noche anterior. No existen gallinas. Un camino flanqueado por un alambrado de púas serpentea como culebra sabanera. Uno que otro charco. Yerba que crece por donde no transitan los coches que ocasionalmente se acercan a la finca (chacra). Vereda marrón arenosa que anuncia un mundo exterior. Y cuáles son los hijos suyos que están en Uruguay. Samuel, le respondo. Vania está en Madrid.

El sonido del pedaleo de la mujer sobre la maquina Singer suena como banda sonora del sábado en el pequeño apartamento. Los vestiditos amarillos de niña se desplazan bajo el brazo metálico que cose y cose cada pieza. En la cocina se cuecen el café. Sobre el fuego, en un budare se asan seis arepas. Ella se levanta intermitentemente de donde cose. Cuida que los alimentos no se quemen. No pregunta que día es. Sabe cuántas piezas confeccionadas devolverá a la textilera que contrata sus servicios de costurera. Recuerda con precisión el nombre de sus hijos. De su esposo. En la pared, cuelga un calendario. Una modelo bestialmente seductora, inclinada sobre el motor de un vehiculo, anuncia un lubricante. No hay perros. No hay espacio para tenerlos. La costurera, antes vivió en Maracaibo. Su esposo era policía. No había perros. No alcanzaba el salario de sabueso cuidador de bienes ajenos para la comida de los animales. Ahora es cartero los fines de semana. Buhonero, comerciante callejero los otros días. Espera sentado el café mañanero y el desayuno. Tiene un Volwagen escarabajo azul anémico donde viajan a la playa los domingos.

Afuera en la calle empinada de la ciudad, se inicia la versión sabatina de costumbre: Suena salsa brava de las Estrellas de Fania o del Gran Combo de Puerto Rico, desde los radios reproductores de los coches. Sus propietarios inclinados sobre los motores descubiertos o debajo de los vehículos, reparan o hacen mantenimiento a las máquinas automotoras. Calle alegre. Hombres trabajadores, honesto, comparten cervezas y llaves de mecánica con los malosos del barrio que acondicionan sus motocicletas, caballos desde donde su acompañante hará el arrebatón de cartera correspondiente. O escaparán del establecimiento donde se aprovisionarán de mercadería ajena. Eso será en otros territorios. En la parroquia predomina la camaradería. Ciudad inmensa. Valle de balas. De Mick Jagger y Los Rolling Stone, Black Sabbat y Simpatía por el diablo. Caracas.

Sembradíos de plátano y bananas inmensos que se extienden más allá dela imaginación. Platanales para extraviares en los verdores de sus hojas una noche cualquiera para no regresar. Rockolas que despiertan muy tempranamente. Bebedores de cerveza y caña blanca. Camioneros toscos que llegan a Cuatro esquinas en Santa Bárbara del Zulia por el plátano para llevarlos a los puertos donde inician su viaje a otros territorios. Mujeres del buen vivir que discreta o abiertamente ofrecen sus servicios amatorios. Mujeres maravillosamente libertarias. Puta, pues.

El muchacho vuelto hombre por exigencia de la vida, pasa todas las mañanas frente a la casa sencilla. Cabalga sobre una mula. Uniforme verde pálido, zapatos altos de seguridad de cuero marrón. Trabaja para del Ministerio de Asistencia Social, facilita a los campesinos la pastilla Araneles, blanca, amarga como la hiel que sirve para combatir el paludismo. El pastillero rural cuando pasa frente a la vivienda de la muchacha, canta una ranchera de Pedro Infante o de Jorge Negrete. Ella lo mira por la rendija de la ventana de la cocina donde hace las arepas para el desayuno. Sueña con subirse en ancas del animal y cabalgar lejos con el hombre de verde desteñido. Lejísimo. Morena. Cabello negrísimo y lustroso. Rostro ovalado, rastros de su pasado de indígena Tayrona. Es colombiana. Su extensa familia de seis hermanos y tres hermanas y su madre también. El padre es transparencia en la memoria. Muchos perros merodean en los alrededores. Perros caseros, perros realengos, cimarrones. Y perras.

La mujer con el cabello suelto, entrecano ahora, aún suave, rostro ovalado. Ojos negrísimos todavía, está sentada frente a su vivienda en la pequeña finca. Mira el camino de salida al mundo exterior un poco borroso en la memoria. Samuel es el hijo suyo que vive en Madrid, me pregunta. La veo. Si vive allá, le miento. Desde el patio trasero, llega la manda de cinco canes que cariñosamente juguetean con ella. Ésta es la madre de todos, se llama Laika, por la perra que lanzaron los rusos al espacio. Los otros tres perros se llaman Trump todos, sostiene. Pregunto cómo es el nombre de la perrita menor. Ahhh, esa no tiene nombre. Y hace silencio. Ve nuevamente la vereda verde marrón, solitaria que conecta su vivienda al mundo. Silencio.

Un día, el caserío Cuatro Esquina se quedó sin pastillero. Sin muchacha asomada a la rendija. Los perros callejeros ladrararon a una mula que galopaba entre los platanales en viaje sin retorno porque sus jinetes deseaban extraviarse en un mar de besos en el tránsito y el trajín urbano.

Alejandro Vásquez Escalona