Secretaría de Cultura invita a una visita guiada a la exposición en homenaje a Julio Árraga

-El pasado 31 de julio, la Secretaría de Cultura del Zulia reinauguró la galería Julio Árraga con la exposición conmemorativa de los 150 años del natalicio del renombrado pintor zuliano.

El discurso de apertura estuvo a cargo del curador, investigador y museógrafo de la exposición, Jimmy Yánez. El acto contó con la presencia del gobernador Manuel Rosales; la secretaria de Cultura, Viviana Márquez; familiares de Julio Árraga y destacadas personalidades de la región.

“La muestra comprende 34 obras magnas del pintor zuliano Julio Árraga, donde se encuentra un lienzo del 1896 pintado en óleo y de gran dimensión, titulado La caída de la nieve, de la colección de la Gobernación del Zulia. La particularidad de esta obra es que sus personajes son la señora y el niño que lo cobijaron en su hogar, cuando realizó estudios en Italia”, detalló Jimmy Yánez.

En esta oportunidad, la galería Julio Árraga acoge obras de orden político y religioso como La Botica Nueva, perteneciente a la colección de la Fundación Belloso, Cobeca y la emblemática La muerte del Negro Primero.

Así mismo, se encuentra El beso de lágrimas, una hermosa obra de gran formato ubicada en el área audiovisual de la sala, dispuesta para presentar videos sobre el pintor Julio Árraga.

Videos que recorren la obra del artista

Entre los videos que forman parte de este homenaje al natalicio de Julio Árraga, destaca el realizado por el semiólogo e investigador de arte, Víctor Fuenmayor Ruiz, quien hace un nuevo aporte con un análisis y crítica sobre las obras del artista. También se proyecta el video de la académica e investigadora Norka Valladares, quien tiene en su haber una valiosa publicación sobre este excepcional zuliano.

Quienes deseen disfrutar de la obra de Julio Árraga, pueden visitar, hasta el 31 de agosto, la galería ubicada en la Secretaría de Cultura del estado, abierta al público de lunes a viernes de 9 am a 4 pm; los días sábado de 10 am a 2 pm.

Visita guiada a la exposición de Julio Árraga

Para las personas interesadas en conocer en profundidad la trascendencia y los aportes de la obra de Julio Árraga a las artes plásticas, se abre la posibilidad de participar en una visita guiada, que se realizará el sábado 13 de agosto, a las 11 de la mañana.

A través de los medios de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del estado Zulia, se pudo conocer que este recorrido contará con la guía de los especialistas Víctor Fuenmayor Ruiz, chevalier l’ordre des arts et des lettres de la République Française / Aica Venezuela y Jimmy Yánez, international official curator and museographer, curador – museógrafo de la exposición.

La actividad tendrá lugar en la galería Julio Árraga del Palacio de las Artes, sede de la Secretaría de Cultura del Zulia, en la avenida El Milagro, frente al Hospital Central de Maracaibo.

F Reyes

Noticia al Día

Con información de nota de prensa