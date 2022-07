Conmemoramos la muerte de Eva Perón y Joe Arroyo

julio 26, 2022 - 12:12 am

Un 26 de julio coincidieron el fallecimiento María Eva Duarte de Perón en el año 1952 a causa del cáncer que padecía y la partida física de Joe Arroyo en el 2011.

«Evita Perón»

Nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos (Buenos Aires).

Hija de Juan Duarte, quien mantuvo con su madre Juana Ibarguren una relación extramatrimonial. Su padre poseía un importante cargo político en la ciudad de Chivilcoy y fue depuesto por malversación de fondos, una historia que se repetiría con su hijo Juan tiempo después. Su progenitor falleció en un accidente de coche y su madre lleva a su familia al velatorio pero los Grisolía (la familia de su esposa legitima) les niegan la entrada. Se trasladan a Junín donde Juana comenzó de nuevo su trabajo de costurera, Elisa consiguió un trabajo de maestra suplente y Juan como viajante de la firma Guereño, fabricante del jabón Federal.

Con 15 años inició su carrera artística. Conoce al actor José Franco y Joaquín de Vedia quienes le dieron un pequeño papel de cuatro palabras en la obra «La señora de Pérez». Al poco tiempo deja esta compañía teatral para pasar a la de la hija de José Franco, Eva Franco, quien le dio dos papeles en las obras Cada casa es un mundo y La dama, el caballero y el ladrón, esta última le brindaría una buena racha, casi un año de buen vivir, hasta que la pobreza se volvió a adueñar de su vida. Tras unos meses, la compañía de Eva Franco le avisa para interpretar un papel un poco más importante en la obra Madame Sans Gêne de Moreau y Sardou, donde representaba a la hermana de Napoleón con un increíble éxito. Logró un papel en la Compañía de Pepita Muñoz. Debido a un altercado con José Franco tuvo que abandonar también esta empresa. Tras pasar por otras y dejarlas todas, el 1 de mayo de1939 fue contratada por la Compañía del Teatro del Aire para junto a Pascal Pelliciotta formar el elenco estrella de los radioteatros. Lograron tal éxito que dos fotos suyas aparecieron publicadas en la revista Antena. En 1941 trabajó en tres películas: «La carga de los valientes», «El más infeliz del pueblo» con Sandrini y «Una novia en apuros» del norteamericano John Reinhardt.

En 1944 conoció a Juan Domingo Perón, y el 22 de octubre de 1945 contraen matrimonio en la ciudad de Junín. Es importante recordar que Evita no poseía el apellido Duarte por ser hija ilegitima y que mediante dudosas tratativas se extendió un certificado de nacimiento a nombre de María Eva Duarte y no a María Eva Ibarguren como debía de haber sido.

En vista que el gobierno no era lo suficientemente fuerte como para resistir otro intento de golpe de estado, Perón decide integrar por el Partido Laborista la formula Perón-Quijano, que se perpetuaría en sus dos presidencias, para presentarse en los comicios del 24 de febrero de 1946. A todo esto Evita decide que no actuaría como una simple esposa de candidato sino actuaría a la par de Perón, su primera aparición ante el micrófono fue en un acto en el Luna Park donde «El centro universitario Argentino», «Cruzadas de la mujer» y «Secretaria General Estudiantil» organizaron un acto en homenaje a la formula Perón-Quijano, aunque la reunión se vio un poco frustrada porque el General no pudo presentarse y tampoco Eva dar su programado primer discurso, Evita intervino una sola vez para pedir que los asistentes se calmaran ante el vocerío que reclamaba a Perón su imagen golpeo demasiado fuerte ante el Comité Femenino del Centro 17 de octubre que bautizó su sede central del barrio de Almagro con el nombre de «María Eva Duarte de Perón».

Buscó apoyo para su marido durante la campaña presidencial, logrando con ello una gran popularidad personal. Tras la investidura presidencial de Juan Domingo Perón (1946), comenzó a desempeñar un papel muy activo en el gobierno, convirtiéndose en su enlace con lossindicatos, creando la Fundación de Ayuda Social Eva Perón y organizando la rama femeninadel partido peronista. Idolatrada por muchos como la «abanderada de los humildes», organizó la ayuda social a los pobres desde el Estado, en 1949 era la segunda figura más influyente de Argentina y la más querida por las clases trabajadoras, a las que llamaba los ‘descamisados’. Aunque nunca llegó a ostentar un cargo oficial, en la práctica fue responsable de los ministerios de Sanidad y Trabajo.

En 1947 visitó Madrid donde fue recibida con honores de Estado por Francisco Franco, en agradecimiento porque Argentina desobedeció el bloqueo de las Naciones Unidas a España y envió barcos cargados de carne y trigo para paliar el hambre de la posguerra civil.

En 1951 se presentó para conseguir la vicepresidencia pero el Ejército la obligó a retirar sucandidatura. Desde el balcón del Ministerio de Salud, pronunció en 1952 un discurso de renuncia a la candidatura a la vicepresidencia de Argentina para las elecciones generales de aquel año, mientras la multitud clamaba su postulación junto a Perón, que iba por la reelección. «Renuncio a los honores, pero no a la lucha» arengó ella.

El 18 de julio de 1952, a las tres y media de la tarde, entró aparentemente en coma, ante tal situación los médicos llaman al padre Benítez, además es ordenado un equipo de resucitación y otro de oxigenoterapia; en la madrugada del día anterior Eva se levanta airosamente y ordena que le quiten los tubos que tenía por delante y pide una taza de café. El Doctor Finichietto en presencia de los parientes miente piadosamente : «…Señora, acabamos de extirparle el nervio que le causaba tanto dolor en la nuca. Ya no sufrirá más…». El estado de Evita no daba para más y Perón trae de Alemania dos médicos especialistas, llegan el 20 de julio y de su informe se extrae: «…La muerte de la enferma es inevitable e inminente…». Ese mismo día Perón habla con el padre Benítez a quien le pide que vaya preparando el animo del pueblo desde la Misa Popular que había organizado la CGT y que el conduciría.

El sábado 26 de julio de 1952 entra en coma. A las 20:23 el Doctor Taquini mira a Perón diciendo: «No hay pulso». Muere en Buenos Aires, y a las 21:36 el locutor J. Furnot lee por la cadena de radiodifusión: » Cumple la Secretaria de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la Señora Eva Perón, Jefa Espiritual de la Nación. Los restos de la Señora Eva Perón serán conducidos mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente…».

Cargos

Primera Dama de la Nación Argentina

4 de junio de 1946 – 26 de julio de 1952

Presidente

Juan Domingo Perón

Presidenta del Partido Peronista Femenino

1949 – 26 de julio de 1952

Presidente

Juan Domingo Perón

Presidenta de la Fundación Eva Perón

1948 – 26 de julio de 1952

Presidente

Juan Domingo Perón

La música quedó de luto tras la partida de Joe Arroyo

Nació el 1 de noviembre de 1955 en Cartagena. Hijo de Guillermo Arroyo y su segunda esposa Angela González.

Conocido como El sonero de América, despuntó desde muy joven. A los 8 años ya cantaba en público, a los 12 era una de las voces del coro de la catedral y, al mismo tiempo, se ganaba la vida en un local llamado La Tuerca. Tras actuar con Los Corraleros de Magajual, se trasladó aBarranquilla y su carrera musical arrancó de verdad con Fruko y sus Tesos donde fue vocalista principal. Composiciones como Tania, El caminante y El preso son algunos de sus grandes éxitos. También formó parte de la orquesta The Latin Brother’s.

En 1982 formó su propia agrupación: La Verdad. Pero su exitosa carrera estuvo a punto de truncarse en 1983. Problemas de salud y problemas con las drogas le dejaron al borde de la muerte. Finalmente resurgió y pudo continuar con su carrera. Ha recibido 18 Congos de Oro y un Supercongo, entre otros premios y condecoraciones.

A las 7:45 de la mañana del 26 de julio de 2011, Joe Arroyo falleció en Barranquilla tras permanecer hospitalizado 30 días. Complicaciones respiratorias y renales acabaron con su vida.

Discografía

Con Manuel Villanueva y su Orquesta

Hasta la madrugada 1970

Con El Supercombo Los Diamantes

Los Diamantes de Rubén Darío Salcedo 1970

Con La Protesta

Bajado no (Sencillo) 1971

Con Fruko y sus Tesos

El Bueno 1972

Ayunando 1973

El Violento 1973

El Caminante 1974

El Grande 1975

El Bárbaro 1976

El Patillero 1977

El Cocinero Mayor 1978

El Teso 1979

El Espectacular 1980

El Genio 1981

Con Los Líderes

La interesada 1974

El Medallón 1975

Con Los Bestiales

Los bestiales 1976

Con The Latin Brothers

Te encontré 1976

Báilame como quieras 1977

Suavecito apretadito 1978

En su salsa 1979

Latin Brothers 81 1981

Con Pacho Galán

Pacho Galán 1978

Con La Sonora Guantanamera

La Sonora Guantanamera 1978

Con Los Titanes

Los Titanes 1980

Con La Verdad

Arroyando 1981

Con gusto y gana 1981

El campeón 1982

Actuando 1983

Hasta amanecé 1984

Me le fugué a la candela 1985

Musa original 1986

Echao pa’lante 1987

Fuego en mi mente 1988

En acción 1989

La guerra de los callados 1990

Toque de clase 1991

Fuego 1993

Sus razones tendrán 1994

Mi libertad 1995

Reinando en vida 1996

Deja que te cante 1997

Cruzando el milenio 1998

En sol mayor 1999

Marcando terreno 2002

Se armó la moña en carnaval 2004

Mosaico de trabalenguas 2006

El Super Joe 2007