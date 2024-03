San Cocho llega con el Equinoccio

244777

Luego de la pública convocatoria actoral o casting realizado el sábado 9, en el Camlb, su concitador principal, nuestro periodista Alexis Blanco, presenta una reseña completa de lo que fue esa experiencia artística histórica, que tiende un nexo de acción profesional entre los pueblos de México y Venezuela, específicamente con Maracaibo, donde será rodado el film San Cocho, un Loco y un Rey. Arte y oficio reflejado desde un panóptico exclusivo de Noticia Al Día, donde por primera vez apareció este ET

“Alguien está por venir”, tituló Jon Fosse la que fue su primer éxito mundial. Me viene al dedillo para anunciar la inminente llegada a Maracaibo de un extraterrestre, llamado SAN COCHO, una historia desopilante creada por el excelentísimo Conde de Mihali, un mexicano nacido en Buenos Aires llamado Carlos Rom M Mateus, quien pronto también estará en Maracaibo para acompañarnos en la producción de la película “maracucho-mexicana” SAN COCHO, UN LOCO Y UN REY.

El Conde Rom es escritor, dramaturgo, director de cine, director de contenidos, creador de la compañía Gitan Film, fundador del Festival Internacional de Cine y Música de Ecatepec de Morelos y, dentro de unas semanas, en un ilustre visitante de esta antigua villa de Nueva Zamora de Maracaibo, donde ha de realizar el largometraje que lo parió y que ha de dirigir el respetable director suizo, Rickhard Cleanmountain.

El Conde de Mihali acaba de publicar su séptimo libro, titulado “ El Mensajero Secreto” La Última Frontera!!. Volumen 1.



Casi un extraterrestre que soñó que era otro extraterrestre que también soñó que era un extraterrestre y así, hasta que nuestro bienamado Conde le dio un nombre y así le cambió la historia. Lo llamó San Cocho y ahora viene, ultracósmico y post orgánico a salvar a la humanidad en ascuas. Nuestro excelentísimo señor Conde de Mihali ha parido una excelsa metáfora divina y la ha dispuesto en estilo de comedia, no negra, sino digamos mejor y por convención, verde.

San Cocho, un loco y un rey es, según su autor, una película rodada en clave maracucha. Porque, vaya paradoja la del argentino-mexicano, poseemos una gracia tan pero tan arrecha que si aparece por ahí algún extraterrestre, pues al rato estará hablando en Idioma Vos y bebiendo cerveza y comiendo grasas y haciendo un chiste de cuanta vaina exista, verbo y gracia, este “San Cocho: ¡lo que te vamos a joder es verga!..”.

Ilya Izaguirre llegó puntual para encabezar una lista histórica. Foto: Doris Díaz Labarca





Entrevistamos, el año pasado, a Rom M Mateus: “Los procesos de creación nacen en la idea primordial de un escritor o guionista, esa idea debe ser contemplada por los productores, para poder desarrollar el mismo proyecto, no que este siempre basado en nombres de famosos, todos deben tener la misma oportunidad, por eso la creación de cine de autor es atractiva para aquellos que no pueden dar a conocer sus obras…”

Para quienes les intriga el título nobiliario de S.E: “Mi título es heredado por mis antepasados, el mismo título es por la lucha de uno de mis ancestros en 1456 y por su desempeño en batalla se le otorgo el título, paso por orden familiar soy el décimo sexto en heredar el título en la línea sucesoria, hay una pelicula en pre producción que se toma en cuenta algunos de estos aspectos, en mi infancia desde los 5 años fui instruido por mi maestro en nuestras costumbres y protocolos que en general trato siempre de respetar en la medida que puedo…”. De su pluma noble llega entonces San Cocho, un Loco y un Rey.

EL CASTING: EXITAZO ET…!

El pasado sábado, 9 de marzo, en los espacios entrañables del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (Camlb), realizamos el casting local para el elenco que acompañará al grupo de actores y actrices que ya han sido elegidos para algunos de los muchos roles disponibles para esta comedia que mezclará con brío toda la extensa gama de acciones y de relaciones socioculturales que nos vinculan y hermanan a los pueblos del Sur, desde México hasta la Patagonia.

En principio, el Conde Rom y su competente equipo de la productora Once Reinas, así como el director, Rickard Cleanmountain, artista suizo radicado en Mexico, además de Leonardo Cea, en la dirección de cámara; el maestro Isabel Vega Islas, como productor, junto con Julio Antonio Carbajal Ramírez, se echaron el madrugonazo de sus vidas, luego de viajar, algunos, desde Acapulco hasta Ecatepec de Morelos, lugar desde el cual, vía videoconferencia en Google Meet, presenciaron ese vistoso desfile de talento actoral zuliano que acudió a la cita. La colega Doris Day Díaz Labarca, junto con Ángel Marín, acompañaron esta histórica gestión de registro. Con nosotros, Isabel Patricia Maldonado Doria, diseñadora gráfica y diseñadora de la imagen de San Cocho, y Yixon Alvarado, quien nos apoyó en fotografía y videos. Equipazo.

Todos quedaron, diría yo. No será la última (esto lo aseguraron ellos, finalizando la jornada, vía Google) película o producto artístico que ha de rodarse o desarrollarse acá. Apenas va comenzando la experiencia tan esperada de recrear condiciones profesionales de carácter internacional para nuestros actores, actrices y demás oficiantes en las múltiples áreas técnicas y de producción que involucran el quehacer audiovisual en nuestra región.



Por eso me declaro jubiloso y feliz de haberlos tenido participando con nosotros en este, nuestro primer casting. En un instante son tres logros: uno, el haberlo realizado de acuerdo a nuestra planificación; dos, que todo este lago de talento deslumbró (sic) a nuestros respetables colegas mexicanos y, tres, que ya ese gran primer registro es un histórico hecho. San Cocho viene y trae trabajo para nos…



Importante para quien redacta este testimonio resulta reconocer y agradecer la valiosa cooperación de Fabiana Adriani de Pardi, presidenta de la Fundación CAMLB y de su director general, nuestro joven maestro, Yorman Ruiz, así como al personal de guardia ese sábado de gloria actoral. Del mismo modo resultó un exquisito “bocato di cardinale”, la solidaria presencia de los ilustres Directores, de Extensión y de Cultura, de la Universidad del Zulia, Romina de Ruggeris y Jon Aitor Romano, quienes otorgaron un plus de dignidad, jerarquía y respeto a la jornada histórica.

Puntual, el primero en llegar fue Ilya Izaguirre. Notable en su sobria disposición interpretativa. Dos veces compareció ante la cámara, a petición desde México. Luego llegaron José Labrador, Anderson Jiménez y Yajaira Azuaje. Lianeth Hernández, Isidro Morillo y Ricardo Sánchez también estuvieron regios, muy frescos y gratos.



También muy Bienamados de mí llegaron y aplicaron: el maestro Leonardo Isea, Stefany Salas, José Guillermo Pirela, Roxana Portillo, María Elena Beltrán, Ernesto Rodríguez y mí nunca bien ponderado primer actor Romer Urdaneta, junto con Anita Torres. El río caos refrescando mis ganas de estar feliz, por tan solo tenerlos ahí, conmigo: Luz Labat estaría con El Flow, David Corobo, quien también trajo a su compañera y a su hijo. Fascinante fue descubrir a Humberto “Tico” Perozo como un exquisito actor tatuado, mientras que la sola presencia de la maestra Doris Chávez y de mi héroe teatral personal, Juan Mantilla, me regocijaron como si fuesen dos cigarrillos golden sky. Mi bienamado compañero en Zona de Riesgo, sangre pura madera fina de actoral genética, Ángel Marín, cedió el testigo al actor con mayor experiencia y éxito audiovisual, el maestro querido, José Luis Montero.



Mi cumpleañera de tal día, mi camarada y partenaire, la reina Jiolexy Santos Escalona aplicó junto con otras tres extraordinarias mujeres de teatro de Maracaibo: Blanquita Basabe, Zully Montero y Nereyda Pérez, quien no pudo concretar la prueba pero que, al estar en registro, pronto será vista e integrada a esta Lista Blanca. En este punto tengo a bien anunciar lo que previamente conversé con el Conde Rom: pronto haremos otras llamadas puntuales. Estén pendientes en nuestras redes sociales. Sólo tienen que revisar el cartel de la convocatoria y encontrarán ahí algunas condiciones o requisitos, más la dirección en Hotmail de la productora que conecta al Zulia con la tierra de Juan Rulfo y El Indio Fernández. Todos estamos. Dentro. Esperando a San Cocho, quien llega con el Equinoccio de Primavera. Junto con ella, el excelentísimo Conde de Mihali, quien nos revela parte de sus liturgias:

“Nunca falta café, ceremonia de la noche de San Juan, caminar por entre el fuego, una vez al año, es mi ritual porque es mi cumpleaños, todos los días mi oración en arameo, dejar que JESÚS, el Rabí, me guíe y escuchar a mis instructores ANTONI Y MANOLO que desde mi infancia me asesoran, mi obra que más me gusta no sé si es perfecta es EL MENSAJERO SECRETO un libro que llama al despertar que pueden ver en el siguiente link de una entrevista https://www.youtube.com/watch?v=Imbn3luVnt8&t=1145s y no olvidarse que la cultura no tiene fronteras…”.



Esta lista signa el surgimiento de una nueva fuente de trabajo, de carácter internacional, para los actores y actrices de Maracaibo. Enhorabuena!. Foto: Doris Díaz

Por eso esperamos por ellos, tripulantes de la nave de San Cocho, en esta “Tierra del Sol Amada”. Créanme: esto nos llevará muy lejos y, magias y prodigios del gran arte, también nos llevará muy cerca.

¡Salud!

Alexis Blanco

Noticia al Día