Río quemado es el nuevo poemario del presidente de la AN (por Ronald Rodríguez Vargas)

Jorge Rodríguez, el flamante presidente de la asamblea nacional, sigue cultivando su faceta de poeta. Acaba de presentar “Río quemado” (Acirema) el segundo de sus poemarios en el que abundan a juicio de su autor reflexiones y meditaciones que nacen desde el dolor, desde la brusquedad de la ternura, desde la mirada dolorosa y un viaje a la redención.

La presentación de la obra ocurrió el viernes antes de comenzar la Semana Santa y se realizó en los jardines del Palacio Federal Legislativo y contó con la asistencia de su hermana Delcy, la vicepresidenta de la república, otros familiares, altos funcionarios, escritores y poetas quienes celebraron el nuevo éxito literario de un Jorge que comenzó sus andanzas en estas lides en 1998 cuando ganó el concurso de cuentos del diario El Nacional con “Dime cuántos ríos son hechos de tus lágrimas”.

La manipulación de un pueblo

A la periodista española Pilar Urbano la conocimos en los tiempos pos 11 de septiembre de 2021. Nos deslumbró con “Jefe Atta, maestro de suicidas” (Planeta 2007), libro en el que se puso en evidencia cómo en Hamburgo comenzó todo para la célula terrorista que habría de ejecutar el ataque a las Torres Gemelas en New York. La investigación siguió sus pasos por Alemania, España, Portugal, Las Vegas hasta que cada uno de sus integrantes, en particular Mohamed Atta, tomó el que sería su destino final. También sobre su documentada tesis, de la que pocos se dieron a la tarea de desmentir , sobre el ataque al Pentágono donde a juicio de la autora allí no se estrelló ningún avión sino que la destrucción causada fue producto de una bomba. Más adelante supimos de sus libros sobre el Rey Juan Carlos y el ex primer ministro Adolfo Suárez, la Reina Sofia, la Infanta Cristina y Mons. Escrivá de Balaguer.

Ahora se propone desnudar todo lo relativo al procés independentista que sacudió a Cataluña y a todo el reino español aun en nuestros días. “El alzamiento la manipulación de un pueblo” (Planeta) es una enjundiosa investigación periodística de todos los detalles y circunstancias en torno a ello con fuentes únicas, testimonios de primera mano y documentos inéditos sobre los que se basó el juez Marchena encargado de enjuiciar los hechos y al liderazgo político catalán que fue encauzado y sus polémicas sentencias.

De Tocorón a la conquista del Sur

Finalmente sobre nuestra mesa de trabajo “El tren de Aragua la banda que revolucionó el crimen organizado en Latinoamérica” (Editorial Dahbar) de Ronna Risquez, que como no podía ser de otra manera ha sido amenazada junto a su familia.

En el libro, Risquez narra y explica cómo el Tren de Aragua, la organización criminal nacida en la cárcel de Tocorón, se convirtió en una de las estructuras delincuenciales más temidas de América Latina, también es un caso de estudio sobre la gobernanza criminal: la estructura económica y política que convirtió bandas venezolanas en ejércitos delictivos transnacionales y en sustitutos violentos del Estado en comunidades que las instituciones legítimas habían abandonado, de un modo similar a como las guerrillas lo habían hecho por décadas en pueblos colombianos.

Esta semana sumamos a nuestras listas de pendientes: “La banda de los polacos” (Anagrama) de Federico Jean Marie, “V13 crónica judicial” (Anagrama) de Emmanuel Carrére. En el primero el autor argentino fábula junto a unos personajes de identidad escindida, incapaces de asociarse a sí mismos al territorio en el que viven y tampoco al referente que se les asigna. Los siete chavales protagonistas de la obra no son polacos la verdad sea dicha y son espoleados por la Yesi, la colorada por ser pelirroja, con un objetivo en la vida, hacer el bien, ayudar al prójimo y un viejo quiosquero llamado Borges que elucubra sobre la existencia de Dios y tiene extrañas visiones. Toda una muestra de ingenio exquisito y desbordante de Jeanmaire. En V13 Carrére nos muestra la cronica descarnada y humana del proceso judicial por el atentado islamista contra la sala Bataclan y de la cual fue testigo de primera mano en cada una de las audiencias que constituyo el proceso.

