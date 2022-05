Un 17 de mayo murió Donna Summer, inimitable en «Last Dance» (Video)

mayo 17, 2022 - 12:29 am

LaDonna Adrian Gaines, conocida como Donna Summer (Boston, Massachusetts, 31 de diciembre de 1948 – Naples, Florida, 17 de mayo de 2012) fue una cantante,compositora, pianista y actriz estadounidense, mundialmente famosa por sus géneros de disco y pop durante los años ’70 y comienzos de los años ochenta.

Ganó en cinco ocasiones lospremios Grammy. Fue la primera artista en tener tres álbumes consecutivos en alcanzar el número #1 en los Estados Unidos en el Billboard Hot 100. A lo largo de su carrera vendió más de 150 millones de copias en todo el mundo, lo que la convierte en uno de los músicos con mayores ventas de todos los tiempos.

Sus canciones más conocidas a lo largo de su carrera son, «Last Dance», «Hot Stuff», «On the Radio», «She Works Hard for the Money», «Love to Love you Baby», «I Feel Love», «Bad Girls» y «No More Tears (Enough is Enough)», un dúo que grabó con Barbra Streisand.

Summer se involucró en el mundo de la música a través de los grupos del coro de su iglesia antes de unirse a una serie de bandas influenciadas por la Motown Sound. Influida por la contracultura de la década de 1960, se convirtió en la cantante al frente de la banda de rock psicodélico Crow y se trasladó a la ciudad de Nueva York. Se casó con Helmut Sommer, de cuyo apellido derivó el nombre artísticoDonna Summer. Le fue diagnosticado un cáncer de pulmón, por el que falleció el 17 de mayo de2012, en su casa de Naples, Florida.

En 2013 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock. Es considerada la reina de la música disco.

