María Antonia Bolívar: la hermana del ‘Libertador’ que luchó contra la independencia de América del Sur

Hermana de Simón Bolívar, héroe de la independencia de América del Sur, no quiso ser confundida con el proyecto de su hermano menor; mientras Bolívar se convirtió en enemigo de la monarquía, ella permaneció leal a la Corona español

«Ninguna otra mujer le escribió a Simón Bolívar en el tono que ella escribió», dijo la historiadora venezolana Inés Quintero a BBC News Mundo, el servicio de noticias en español de la BBC.

Mientras Quintero investigaba el proceso de independencia de Venezuela y se sumergía en los archivos del ilustre militar y político conocido como el Libertador de los países sudamericanos bajo la Corona española, se encontró con «una mujer que estaba totalmente ausente».

«Não havia notícias de María Antonia nas biografias de Bolívar, não havia nenhum trabalho dedicado a ela, exceto por questões muito tangenciais ou gerais e, claro, quando entro neste mundo, encontro uma personagem fascinante, uma mulher muito dona da situação e de seus puntos de vista.»

«Una mujer que no se dejó llevar por la corriente».

Y aunque sus otros hermanos abrazaron el proyecto de independencia, ella «desde el primer momento» no se unió.

Así lo demuestran varias de las cartas que María Antonia le escribió a Simón Bolívar y que Quintero analizó.

«Me sorprendió mucho su beligerancia, la carga emocional y las diferencias entre los dos».

«Es un material epistolar muy rico por la forma de comunicarse con el hermano, es un trato directo, familiar, sin protocolos».

En el año que se conmemora el 200 aniversario de la Batalla de Carabobo –cuando Bolívar comandó un ejército rebelde que derrotó a los españoles en las afueras de Caracas–, fundamental en el proceso independentista de Venezuela, BBC News Mundo analiza la fascinante relación entre el héroe y su hermana mayor.

‘Criollo’ y mayor

Quintero es autora de la biografía de María Antonia Bolívar: La criolla principal , libro que es el resultado de años de investigación sobre el papel de la mujer en la independencia.

«La vida de María Antonia era absolutamente desconocida porque todo lo que rodea a Bolívar está cargado de su inmenso peso como personaje».

«Se supone que los héroes no tienen familia, vida privada, desajustes, pero existía esta figura femenina tan fuerte y decisiva que se mantuvo alejada del proyecto de su hermano».

María Antonia nació el 1 de noviembre de 1777 y fue la primera hija de Juan Vicente Bolívar y Ponte y Concepción Palacios y Blanco.

La pareja también tuvo a Juana (1779), Juan Vicente (1781) y Simón (1783).

Cuando María Antonia tenía nueve años, murió su padre y, a los 14, murió su madre.

Unos meses después, a los 15 años, se casó con Pablo Clemente y Palacios, mucho mayor que ella, con quien tuvo cuatro hijos.

Los otros hermanos estaban bajo la responsabilidad de su abuelo materno y, tras su muerte, un tío se hizo cargo de la crianza de Simón.

En julio de 1795, cuando tenía 12 años, sufrió una crisis muy típica de la adolescencia temprana: se escapó de su tío para refugiarse en la casa de su hermana María Antonia y su esposo, por quienes sentía más afinidad emocional. «, dice el historiador Manuel Pérez Vila en una breve biografía del» Libertador”.

Su hermana lo defendió, lo que provocó un conflicto con su tío, y la solución que encontraron, a pesar de la resistencia del niño, fue enviarlo a la casa de su maestro Simón Rodríguez.

No solo la diferencia de edad entre ella y Simón, sino también las circunstancias de su infancia, explican «el respeto mutuo entre los dos», dice Quintero.

‘Una víctima del proceso’

La hermana mayor del héroe venezolano nunca compartió la posibilidad de romper con el orden existente.

“Lo que pone María Antonia en sus documentos es que si hubieran sido fieles a la monarquía durante toda su vida, si sus padres, tíos, abuelos, bisabuelos, hubieran tenido una buena relación con la monarquía y, además, se hubieran beneficiado de ella. , de donde vino ese distanciamiento y enfrentamiento ”.

«Para ella, parecía una contradicción en términos de que una familia que había sido leal a la Corona durante más de 100 años debería haber decidido romper ese vínculo».

Los hermanos Bolívar eran descendientes de una familia de origen vasco que se asentó en Venezuela a finales del siglo XVI.

María Antonia reconoció que los hombres de su familia habían sido figuras destacadas dentro del orden colonial, que habían ocupado posiciones en el «sistema de poder que la monarquía ofrecía a los criollos blancos, que se habían convertido en el apoyo local del régimen».

«Por otro lado, como pasaba con mucha gente en la época de la independencia, incluidos los criollos blancos, yo no compartía el principio de igualdad, ni las ideas republicanas, pues todo esto representaba una novedad y un desastre en relación a lo que era su día a día. la vida.»

“Se forma y crea dentro del concepto de una sociedad desigual, en la que los blancos tienen privilegios, en la que los negros no pueden tener un lugar en la dinámica política y social”.

«Para ella, la disolución del antiguo orden es la negación de sus costumbres, creencias, principios, y ella lo rechaza».

«Pero ella no era la única, lo que pasa es que esta división entre criollos blancos se omitió de alguna manera en la narrativa de la historiografía porque querían mostrar que la independencia era un proyecto de salvar a todos los venezolanos sin distinción, que era un colectivo ideal libertario».

«Pero no se consideró que era un proyecto muy difícil de implementar, que tenía opositores dentro de los sectores privilegiados de la sociedad y que causaba un temblor en la dinámica política y social».

«María Antonia se siente víctima de este proceso».

‘Traidor’

No estaba de acuerdo con el proyecto de Francisco de Miranda y, cuando comenzó el proceso de independencia de los países sudamericanos, «no solo no se siente llamada, también exterioriza y confronta a su hermano».

En 1813, Bolívar emitió, en Trujillo (occidente de Venezuela), el Decreto de Guerra a Muerte:

«Españoles y canarios, cuenten con la muerte, aunque sean indiferentes, si no actúan activamente por la libertad de América. Americanos, cuenten con la vida, aunque sean culpables».

El propio Bolívar aseguró que su decreto no era solo una amenaza.

«Al llegar a Caracas, ordenó la ejecución de varios cientos de españoles que estaban presos en La Guaira», dijo Quintero en un podcast sobre la historia de Venezuela de la Biblioteca Digital Banesco.

María Antonia estaba aterrorizada por el decreto, pero «no estaba dispuesta a dejarse intimidar».

De hecho, en una de sus propiedades, «escondió españoles y canarios para salvarlos de una muerte segura».

«Fue acusada de traidora, los partidarios de la república gritaron: ‘Goda, aristócrata’. Pese a las amenazas, María Antonia Bolívar siguió siendo enemiga de la república y súbdita leal del rey de España, mientras que su hermano se convirtió en el más feroz enemigo de la monarquía española».

El exilio

Quintero le dijo a BBC News Mundo que cuando comenzó la fase más violenta del proceso de independencia, Bolívar obligó a María Antonia al exilio para proteger no solo su vida sino también a sus sobrinos.

Lo mismo hizo con miles de personas en Caracas que estaban en peligro por el avance de las tropas del español José Tomás Boves.

En 1814, María Antonia partió hacia Curazao y desde allí escribió a las autoridades reales.

«Estas comunicaciones son extraordinarias porque marcan un límite político claro con su hermano».

«Escribe a la Real Audiencia de Caracas y directamente al Rey Fernando VII para que no la confundan: ‘No tengo nada que ver con esto, tengo otra percepción, he sido leal, he defendido la Corona'».

Y no solo la motivaba la ideología, también quería recuperar la propiedad que, siendo hermana de Simón, había sido confiscada como parte de las represalias de la monarquía.

En su libro, Quintero reproduce una de sus consideraciones:

«(…) hay que deducir que el único delito en el que pueden basarse los decretos negativos a mi admisión será el de llevar el apellido de Bolívar: (…) Pero qué monstruoso sería ante la cara del mundo que al castigar a un padre o hermano, haber sido partidario del partido de la revolución, si extendía el castigo a un hijo, oa otro hermano, que había apoyado firmemente la causa del rey «.

Luego se fue a La Habana, donde consiguió que la Corona le diera una pensión por su lealtad.

Pero con el triunfo de la independencia en Venezuela, se quedó sin esta ayuda y decidió, «en contra de su voluntad», hacer las maletas.

El retorno

En 1822 regresó a su país, «entre otras cosas porque Bolívar le envió el dinero para que se mudara».

«Era la única forma que tenía de recuperar el control de sus activos y, al mismo tiempo, recuperar el control de los activos de la familia».

A partir de ese momento tuvo que adaptarse a una situación política que la molestaba, con la que no estaba de acuerdo.

«Aquí viene todo su material epistolar con su hermano, en el que expresa abiertamente sus opiniones, el enfado que representa la república, el desmantelamiento de jerarquías, los insultos de ese cambio político radical».

«Muchas otras cartas de mujeres desaparecieron en medio de la guerra, pero la ventaja de haber sido hermana de Simón Bolívar permitió que se guardaran estas cartas porque eran parte del Archivo Libertador».

«Esto es lo que nos permitió reconstruir toda la saga de la relación entre María Antonia y Bolívar», quien alguna vez escribió:

«Antonia, te aconsejo que no te involucres en asuntos políticos, no te unas ni te opongas a ningún partido. Deja ir las opiniones y cosas que creas que van en contra de tu pensamiento. Una mujer debe ser neutral en los asuntos públicos. Tu familia y tu hogar los deberes son tus primeras obligaciones».

Su historia es también una forma de ver el papel que jugaron las mujeres en este período histórico.

“Es una forma de ver la independencia no solo a través de la mirada femenina, sino también a través de una familia, la de Bolívar, y esto muestra la complejidad que representa este proceso político de desmantelamiento y ruptura de la sociedad”.

Muchas mujeres no tuvieron más remedio que defender sus propiedades y convertirse en el centro económico de sus familias, ya que las figuras masculinas habían desaparecido en el contexto de la guerra.

Este no fue el caso de María Antonia, quien quedó viuda porque su esposo se encontraba en «muy frágil salud».

Así, no solo era responsable de su patrimonio personal, sino que también veía la necesidad de cuidar el patrimonio de la familia Bolívar, que, tras la muerte de su hermano mayor, había quedado en manos del héroe.

«Ella interpreta que si Simón Bolívar está a caballo, independizando países, tenía que pedirle un poder que le permitiera hacerse cargo de las propiedades, casas, minas de Aroa».

«Ella insistirá mucho en tener este poder porque él no podía hacerse cargo de estas propiedades y era un activo muy importante».

Su hermano le ha dado los poderes.

Cuzco, 10 de julio de 1825.

Mi querida Antonia:

Ayer recibí una carta tuya en la que anunciabas la llegada de mi tío Esteban (…)

Te envío nuevamente mis poderes para cuidar todos mis negocios, casas, propiedades y minas. Quiero saber en qué condición está Suata: Suata no se alquila en San Mateo. Envíe a su hijo a ver cómo va todo esto; lo mismo con las casas de La Guaira.

Te mando una carta de mi madre Hipólita, para que le des todo lo que quiera; para que hagas por ella como si fuera tu madre, su leche ha alimentado mi vida y no conocí otro padre además de ella (…)

Siempre dame noticias políticas y todo; porque lo que me dices es siempre lo más cierto.

El mes que viene, un ejército de 12.000 hombres partirá de aquí a Venezuela, ya principios del año que viene yo iré. Así que lo arreglaré todo y no tendrás más preocupaciones. Dile eso a tus amigos y recibe el corazón de tu hermano.

BOLÍVAR

Cuando María Antonia regresó a Venezuela, Bolívar estaba lejos, enfocado en las Campañas del Sur, luchando contra el dominio español en Ecuador y Perú, en la creación de Bolivia.

“En Perú hubo mucha resistencia a la independencia, y la presencia de Bolívar fue muy criticada y generó muchos conflictos”, recuerda Quintero.

Entonces ella le dice en una carta: ‘Deja a los peruanos que no quieren independizarse, ven a Caracas’. Dice en estos términos, de una manera muy coloquial, muy doméstica de enfrentar este mundo antagónico: entre las ideas. y la vocación de poder de una figura como Simón Bolívar y la defensa y concepción política de esta mujer que cree que la independencia es una locura ”.

Puno, 8 de agosto de 1825.

Mi querida hermana: Don Simón Rodríguez me dio aquí mil pesos para que los pueda liberar a favor del Dr. Miguel Peña en Valencia. Como no tengo dinero allí, se encargará de que le entreguen esta cantidad en esa ciudad; o te puede quitar la misma cantidad en Caracas. Si para algún evento no tienes dinero en tu poder, pídelo prestado y ponlo a disposición del Sr. Dr. Peña, ya que se prefiere este crédito, habiendo recibido ya el dinero aquí.

Tu maestro. hermano.

María Antonia y Simón pasaron 13 años sin verse.

Regresó a Venezuela en 1827 para restablecer la paz, luego de meses antes, en 1826, estalló «La Cosiata», movimiento que se oponía al gobierno de Bogotá, donde se concentraba el poder político de la Gran Colombia.

El «Libertador» aprovechó su estadía en Caracas y «hizo todos los arreglos para distribuir las propiedades de la familia, entregando unas a María Antonia, otras a Juana y otras a sus sobrinos», dice el historiador.

Ese mismo año, el héroe venezolano tuvo que ir a Colombia, donde también se estaban formando fuertes diferencias políticas.

A pesar de sus esfuerzos, las ideas separatistas en su propio país, lejos de debilitarse, ganarían aún más fuerza.

“María Antonia se quedó en Caracas y tuvo que afrontar un momento en el que Bolívar era blanco de burlas en Venezuela, cuando ella no era un referente político que gustara a los liberales ni a José Antonio Páez (otro héroe independentista)”.

«Ella era hermana de Bolívar en un contexto diferente».

En medio de fuertes tensiones, en 1828, Bolívar asumió poderes dictatoriales en Bogotá.

«En su afán de orden, María Antonia prefiere un hermano dictador a una república con apertura liberal».

«Esto es una contradicción en su vida: después de estar en contra del proyecto de independencia, finalmente no tiene más remedio que apoyar el proyecto político final de su hermano, ya que se ha movido hacia un control del poder más centralizado y aspirante. Un esquema más rígido y conservador que uno podría haber anticipado originalmente «.

Ella lo defendió en muchas manifestaciones que lo acusaron de tirano.

“Poco tiempo después tuvo que salir de campaña para enfrentarse a las fuerzas peruanas que habían penetrado en Ecuador, donde permaneció la mayor parte de 1829”, recordó Pérez Vila.

En 1830, el «Libertador» regresó a Colombia, donde se intensificó la agitación política y la oposición a su proyecto de gobierno.

En ese año, Venezuela se declararía un estado independiente. El sueño de la Gran Colombia se desvanecía.

«El ‘Libertador’, cada vez más enfermo, dimite de la presidencia y se embarca en un viaje a la costa. La noticia del asesinato de (Antonio José de) Sucre, que recibe en Cartagena, le afecta profundamente», dijo el historiador.

«Piensa en ir a Europa, pero la muerte lo sorprende en San Pedro Alejandrino, una finca ubicada cerca de Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830».

Después de la muerte de su hermano, María Antonia llevó una vida hogareña en una finca en las afueras de Caracas y se dedicó a administrar los bienes de la familia.

Quintero dice que hablar de la repatriación de los restos de Simón Bolívar a Caracas se había convertido en un tabú en Venezuela, incluso varios años después de su muerte.

Pero en 1838, María Antonia decidió «romper el hielo».

«Escribió una carta al presidente Carlos Soublette y afirmó que Bolívar había especificado en su testamento que sus restos fueran depositados en Caracas», dijo el historiador en otro podcast de la Biblioteca Digital Banesco.

Consideró que «había pasado bastante tiempo para que se acabaran las pasiones políticas» contra «El Libertador» y pidió «gratamente que se le permita trasladar las cenizas de su hermano a Caracas».

Pero la solicitud fue rechazada y no fue hasta 1842 que Páez ordenó la repatriación.

«María Antonia no estuvo presente. El 7 de octubre, dos meses antes del generoso homenaje a El Libertador, falleció su hermana».

A pesar de sus profundas diferencias políticas, años antes, en 1825, ella le había escrito:

“(…) Siempre di lo que dijiste en Cumaná en el año 14 que serías ‘Libertador’, o muerto. Ese es tu verdadero título, el que te elevó por encima de los grandes hombres, y el que te preservará las glorias que adquiriste con el costo de sus sacrificios (…) «

«No puedo dejar de declararte los sentimientos de mi corazón por el interés que tengo en tu felicidad».

