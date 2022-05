Madres luchadoras PARTE I: Ida Sandrea, la mujer del crochet

mayo 8, 2022 - 8:45 am

Hablar de las mujeres venezolanas y en especial de aquellas que son madres es rendir tributo a la lucha, la perseverancia y sobre todo al sacrificio

Son más de 1565 kilómetros los que la separan de la calle en la que creció y vio nacer a sus dos hijos. Ida Sandrea es una administradora de empresas que tiene 53 años, y de ese tiempo, medio siglo lo vivió en Maracaibo. Su andar tuvo como camino el barrio 18 de Octubre donde se enamoró y al tiempo se tituló de la mejor profesión: ser madre.

Ejerció su profesión por poco tiempo, había un hijo que cuidar y alimentar, y en medio de la controvertida Venezuela le tocó buscarse un oficio. El tiempo… la vida… y las circunstancias la obligaron a emprender un viaje que por ahora no tiene boleto de retorno.

Traspasó la frontera como pudo con sus hilos y agujas de crochet en mano, dijo adiós caminando sobre los últimos metros que le quedaban de Venezuela y en medio de un largo viaje llegó a Ecuador.

El amor de una madre luchadora

“Muy poco tiempo, siempre me decía, toca tener profesión y oficio y aquí estoy con mi oficio. Mi primer amor ya tiene 27 años mi Adelso, mi hijo mayor, y ahora mi reina Andrea que llegó hace 15 años de la cual aprendo cada día a ser madre con los cambios en el tiempo y espacio”, dijo Ida.

Ida ha luchado contra las adversidades, ha sido una guerrera como toda mujer venezolana cuando siente el peligro de cerca. Es una leona para defender a sus hijos, y a los que no lo son también.

“Amo a mis hijos y ser madre es mi prioridad disfrutar sus logros sus alegrías y ser siempre esa tabla de superación y el hombro en momentos de tristezas, ese hombro los alienta a seguir adelante a vencer los miedos a vivir en un mundo de retos y cambios y siempre de la mano de Dios y María Santísima”.

La realidad se dejaba ver en la mesa

Pero el dinero no alcanzaba, los recursos eran escasos, y la nevera no estaba del todo llena, a veces solo luz y agua -cuando había electricidad- por lo que años atrás su hijo mayor dio un paso al frente y salió del país para ayudarla desde afuera, todo mientras ella se reinventada cada día con la curiosidad que siempre tuvo desde niña, que no es otra cosa que el crochet.

Desde entonces perfeccionó técnicas y así emprendió, porque quedarse de brazos cruzados no era una opción, por el contrario, puso manos a la obra y al hacerlo logró crear bajo la técnica verdaderas obras de arte con la que ha vestido desde pequeños con gorros y hasta blusas para mujeres, hoy ese trabajo le ayuda a llevar la arepa a su mesa, en otro país.

“Por años en mi país viví de mi emprendimiento”

“Fue sostenible, pero tocó migrar, migrar para estar juntos como familia esa mamá pollito hoy está feliz de estar junto a sus hijos y el amor mayor, mi nieto. Circunstancias conocidas por muchos, en mi linda Venezuela y amada Maracaibo, me hicieron salir de mi zona de confort”, dijo con el corazón hecho un nudo, que ni con sus agujas puede desenredar.

En Ecuador le abrieron las puertas y le tocó como a todos: comenzar desde cero, así se fue ganando la confianza y abriendo su círculo de clientes a través de su tercer hijo: su propia marca @idasandreacrochet, pues el cielo la recompensó tras tanta labor en diversas fundaciones para ayudar a los más pobres mientras vivía en Venezuela.

“Agradezco tanto a papá Dios lo recibido y comparto mi don de crear con todo aquel desea aprender para emprender mi propósito es rescatar está hermosa tradición del crochet y volver a ver mis piezas en las grandes pasarelas cómo lo viví un día en Venezuela”, agregó en emotivo tono.

Esta mujer venezolana que hoy sigue adelante sugiere una cosa y no es otra que dejarse llevar por el corazón de madre, “ese amor incondicional nace cada día con la sonrisa de tu hijo, seamos esas guerreras, salgamos adelante, trabajemos fuerte para su felicidad, pidamos mucho esa sabiduría al Espíritu Santo y la humildad y paciencia a mamita María, ya qué les aseguro hijos realizados y felices es el sueño de cada madre y amate, cree en tus sueños trabajando duro por ellos con constancia, perseverancia y agradecimiento”.

