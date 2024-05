Luis Gómez y ArtHood 65 integran el Miami Artist Open

Desde la una de esta tarde de hoy, sábado 11 de Mayo, un conjunto de galerías en Miami protagonizarán, junto con sus artistas, una fiesta excepcional, donde participarán artistas de Maracaibo, como Luis “Pollo” Gómez, Miren y Edgar Gutiérrez, miembros del grupo de artífices congregados en la ArtHood 65.



Nos refería Luis Gómez que el Artist Open es un evento lanzado en el año 2019, con el apoyo de la Fundación Knight, a través de Fountainhead, la cual coordina tanto grandes complejos de estudios como otros individuales, para que abran sus puertas a eventos comunitarios únicos, los cuales animan a la gente a comprometerse con su comunidad de artistas locales, descubrir nuevos barrios en la ciudad y generar ventas y otras oportunidades para los artistas, además de construir lazos más profundos entre las personas y el lugar.

Esta edición 2024 del Artists Open contempla una serie de eventos de estudios abiertos en todo el condado de Miami-Dade, que ofrece al público acceso a más de 300 estudios de artistas en toda la zona.

El evento se celebrará hoy, 11 de mayo de 2024, desde la una hasta las cinco de la tarde, en los barrios de Little Haití, Little River y North Miami, e invitará a los asistentes a explorar más de 70 estudios situados entre las calles 54 y 125.

Mi estudio -precisaba Luis Gómez, esta ubicado en ARTHOOD 56, lugar de encuentro de los espacios de más de 25 artistas. Él está ahí desde finales del año pasado, donde ahora forma parte de esta gran actividad donde se propicia el encuentro y la identificación con el lugar de emplazamiento del complejo de estudios de artistas. Pueden encontrar a “El Pollo”, ex director de cultura de la Universidad del Zulia, en Instagram, como @luisgomezarte.

ALIEN / LUIS GÓMEZ R, se tituló la exhibición individual que inaugurara, la pasada semana, en ArtHood 65.



“Alien es un término legal que se refiere a cualquier persona que no es ciudadano o nacional de los Estados Unidos, como se indica en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)…

[…] Llegué a este país en un momento de contingencia mundial. Hoy, unos años después, tengo el status de “alien non resident” con el caso SRC 2190191038. Con mi familia inmediata esparcida por el mundo, hemos elegido enfrentar esta situación de migrantes a través de diferentes maneras, en mi caso, la creación artística, como herramienta reflexiva y purificadora para entender la transformación, el redefinir mi investigación artística e imaginándome como parte activa del fenómeno global que me ha tocado asumir intensamente…”.



Luego subraya: “Al poner los pies aquí fue cuando empezó mi verdadero viaje, con un itinerario que ha condensado un aspecto fuerte de la experiencia migratoria, el de la pérdida, el de la búsqueda, el recorrido trazado o errante, o el del encuentro. Esta migración geográfica, en una dimensión existencialista en sus distintos momentos es, correlativa al viaje de la vida y los estados del ser…”

[…] Pienso que, al expresar mi Historia, ilustro mi combate, me hace más dispuesto a valorar los cambios culturales que se dejan sentir en diferentes niveles, en lo cotidiano, lo social, y las relaciones; transformando hábitos, concepciones, gustos y aspiraciones, y experimentando a diario un nuevo tipo de convivencia y de tolerancia intercultural.



Este viaje ha sido una experiencia compleja, donde por varias razones he vivido un intenso percance fantasmal con el espacio: el de mi hogar desde hace 30 años que mantengo pero que no disfruto, el que recorro, el que ansío y con el que cuento ahora, repercutiendo en mi crecimiento como persona…[…] Este desplazamiento no es sólo espacial, es una mutación provocada por las nuevas vivencias, ha sido un tránsito–existencial, que intento recrear en esta investigación artística.

Resultado de una inmersión en el espacio bajo la dinámica de “artista en residencia“, donde por 40 días ininterrumpidos intento mostrar a través de este cuerpo de obras, ese recorrido íntimo, optimista, positivo,



Una experiencia personal que se contrapone a la idea básica del viaje migratorio: abandono, nómada y con destinación desconocida, traducida en asumir la pérdida, entender la búsqueda y valorar el encuentro, y de donde subyacen varios proyectos de creación que tratan temas como la casa/hogar, la temporalidad, la apropiación, la movilidad y la interiorización de esta realidad para redimensionar mi productividad creativa.



Lo dentro/afuera, lejano/cercano, público/privado, la actualidad, el habitar, lo familiar y el recuerdo se enfrentan a estas nuevas dinámicas de interacción desde

el confinamiento y ahora, en esta nueva normalidad.

de nuevos aprendizajes y oportunidades…”.



Dentro de los proyectos realizados por Luis Gómez, interactúan las siguientes instalaciones que incluyen el collage, el muralismo, el archival art print, ensamblajes, la gráfica sobre papel; que interactúan con la propuesta tecnológica y audiovisual customizada, generando una experiencia que intenta capturar al espectador en este recorrido intimista y multiexperiencial.

EL VIAJE COMO UN LABERINTO Intervención artística en pared que plantea una propuesta gráfica que no es lineal ni cíclica, ni es la suma de figuraciones sino más bien una red de bifurcaciones, con caminos críticos, conexiones constantes, cajas abiertas y receptivas y búsquedas utópicas. Se cuenta una historia inesperada, de primera vista, que busca la introspección del recorrido particular del espectador. HOMELAND Proyecto dividido en:

A. Home sweet home Impresión fotográfica de banderines de códigos náuticos de veleros, intervenidos con vinyl mostrando diferentes posibilidades de casas o lugares para vivir. Proyecto que realicé en el tiempo de pandemia mientras el mundo estaba paralizado. Lo que encontrara era bienvenido para la intervención artística. Tema recurrente: el hogar, mi casa.

B. Dispositivo de alojamiento plural.

La casa ambivalente\ el nicho.

La casa articula la frontera entre público y privado y que en cada una de sus concreciones es capaz de generar una dialéctica entre dentro y fuera o establecer vínculos entre lo colectivo y lo individual. La representación de la casa del alien o inmigrante funciona en un nivel simbólico como proyección de la corporalidad y de la psique humana al tiempo que remite a diferentes maneras del habitar. La casa como lugar de acción y concentración de memoria y experiencias transitorias.

Evoca un lugar fértil, dador de vida, ligero, que reconoce la naturaleza de la memoria: algún lugar entre lo real y lo irreal, lo visible y lo invisible.

Se materializa como un elemento construido con tecnología, sin paredes ni techo. La estructura cuenta con un sistema integrado de iluminación. La misma es penetrable y permeable.

C. Gabinete de elucubraciones CUERPO, CASA Y TERRITORIO Mueble con divisiones, puertas, con obras de pequeño formato en cada espacio. Piezas volumétricas relacionadas con códigos relacionados con mi percepción sobre los bordes o fronteras, espacio público y privado, el pasado y futuro.

D. La distancia video en pantalla led. Bitácora de los ciudadanos del mundo Mapamundi rotulado en círculos adheridos sobre lámina en acabado blanco, incluyendo las fascias sobre plataforma de 4 x 8 ft x 18”. Proyecto que va en contra de diferencias y jerarquías geográficas y geopolíticas. Ya no se trata del viaje existencial sino el de la proyección utópica por un mundo sin fronteras creado por el juego de sus permutaciones imaginarias que se puede observar desde la tranquilidad de la mezzanine del espacio expositivo. Obra participativa e inclusiva donde el público marca lugares con una pastilla de espejo sobre el mapamundi, respondiendo gráficamente las preguntas: ¿De dónde vienes?, ¿Dónde vives?, ¿Dónde quieres pasar tus últimos días?. La suma de pastillas de espejo ubicadas en todo el mapamundi generan la percepción de un “mundo iluminado”. BAJO EL PUENTE Recreación de un nicho, sitio de estancia dentro de una casa, mobiliario transparente, la cubierta es la escalera del espacio expositivo. MEMORIA Sensorial El espacio hecho mío. El lugar propio, el del libre albedrío, el del caos asumido. Puede ser un paraíso, pero también una prisión. En su ámbito cerrado, lejos de miradas ajenas al círculo de sus habitantes —sean o no familiares—, es posible encontrar refugio y consuelo o tiranía y capricho arbitrario, la casa como “LUGAR AMBIVALENTE”. Se recrea un espacio sala en la mezzanine del área expositiva que incluye mobiliario y obras de mi autoría. En tránsito. Las palabras instaladas en la baranda de la mezzanine.

Palabras clave Rotuladas en paredes del espacio: El puente.

Periferia (a quien rodeo).

LA MALETA / La casa de mis apegos. El Recuerdo. El viaje.

La maleta. Bienvenida. Borde. Frontera. Ambivalencia.

Alexis Blanco

Fotos cortesía de Luis Gómez y ArtHood 65