Leia no viaja al espacio (Alejandro Vásquez Escalona)

septiembre 15, 2022

La tarde se sacude el sopor de la siesta después del almuerzo. Los árboles desvisten paulatinamente sus ramas. Hojas seca marrón ocre y rojizas se desplaza sobre el pavimento. La luz otoñal le hace un guiño a Paris. Él sube la semicuesta de la plaza. Lleva una remera blanca. Lo acompaña una perra. Es blanca con chaleco de cuero negro. También son negros los anteojos de aviador que cubre la mirada de Joaquín Martínez Herrera. Barba cerrada negra. Intuyo que no sabe de Yuri Alekséyevich Gagarin, cosmonauta ruso que se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio exterior de la tierra en la primera misión de la conquista del espacio.

El muchacho accede amable a conversar sobre los perros y su relación con los seres humanos. Le sugiero sentarse de perfil a la cámara en la calzada. Click. Click. Clic. Puede que cuatro o cinco disparos. No más. Le expreso que vivo cerca de la plaza. Que soy fotógrafo y escritor. No menciono que la cápsula donde viajó Gagarín completó una órbita a la tierra en 1961. Ni lo pienso. Joaquín dice que forma parte de una banda musical de ska y compone sus canciones. Me confiesa que en alguna ocasión comenzó a escribir relato, pero pronto desistió. Ahora lo animo. A volver. Estamos cerca de acordar compartir un taller de escritura que queda en el aire como el vapor emitido por la nave Vostok I donde viajó al espacio Gagarín.

Hablamos de la condición de migrante. Del proceso escritural como algo personal. Y por supuesto de los perros como amigos, a sabiendas que también pueden ser feroces guardianes o soplones antidrogas en los aeropuertos. O simples vagamundo callejeros: Élla se llama Leia. Señala al animal que lo acompaña. Su nombre es por la princesa Leia de Star War porque no es el único animal en casa. Tenemos una gata a la que tratamos como una reina, sostiene Joaquín. Tampoco pienso en Laika la perra rusa que orbitó la tierra antes que Yuri Gagarin a bordo de la nave espacial Spunitk en 1957. Por eso no la menciono. Aunque pudiera decir que hablamos de esta hazaña espacial. Quien lo negaría. La verdad es vapor de helio. Vapor. Poseo el poder de la escritura para viajar a Marte o a Venus imaginariamente.

Otros perros juguetean sobre el césped en la plaza. Leia está tranquila y silenciosa. Oye atenta. No se escucha a Bob Marley y su banda de reggae. Tampoco suena ningúb rap.

La banda musical de Joaquín hoy no labura. Seguramente el sábado venidero en la tarde en cualquier plaza de la ciudad darán un concierto donde disfrutemos de esta letra autoría del muchacho: ´No hay quien me detenga en mis planes. No voy a aterrizar mi nave. Quiero ir a mi mundo hace añares. Traspasa los cielos y mares. Y que reinen los animales. No las alimañas actuales. No los oigo, no me compares´. No huelga decir que para el cantautor, su amiga canina es fogón de compañía y posiblemente de inspiración a sus canciones. A su música e inquietudes escriturales.

La perra rusa Laika murió en su misión que fue exitosa. Leia vive como princesa salida de un film de guerra imaginaria. La cápsula oscura de la noche ladra para asustar la tarde que amenaza huir en retirada. Lejos queda la mañana de otoño. Lejísimo las palabras de encanto del cosmonauta ruso Yuri Gagarin al observar la tierra desde el espacio exterior: ´Pobladores del mundo, salvaguardemos ésta belleza, no la destruyamos´ Posiblemente el muchacho cantautor con anteojos de aviador no haya leído esta sentencia de humanidad sensible, pero en su ánimo y sus canciones, anida similar sentimiento. Una hoja rojiza trebolada termina su vuelo desde el ramaje. Cae a los pies de Leia.

Alejandro Vásquez Escalona