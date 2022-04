La reina Isabel II cumple hoy 96 años

abril 21, 2022 - 12:07 am

1675820

Isabel II del Reino Unido (Elizabeth Alexandra Mary; Londres, 21 de abril de 1926) es la actual monarca británica y, por tanto, soberana de quince Estados independientes constituidos en reino y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones: Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Bahamas, Granada, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves.

Es la principal figura política de los cincuenta y cuatro países miembros de la Mancomunidad de Naciones. En su rol específico como monarca del Reino Unido es a su vez la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Su papel político abarca grandes áreas, tiene funciones constitucionales significativas y actúa como foco de la unidad nacional de los británicos y como representante de su nación ante el mundo.1​

Nació en Londres, siendo la hija mayor de los duques de York (más tarde los reyes Jorge VI e Isabel) y fue educada en su casa a cargo de preceptores privados. Su padre ascendió al trono en 1936 tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII. Comenzó a llevar a cabo funciones públicas durante la Segunda Guerra Mundial,al servir en el Servicio Territorial Auxiliar, la rama femenina del Ejército Británico de la época. Cuando su padre falleció en 1952, se convirtió en jefa de la Mancomunidad de Naciones y reina de los siete países independientes pertenecientes a la misma: Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Pakistán y Ceilán.

Wikipedia

Isabel de Inglaterra cumple hoy 96 años, todo un hito en sí mismos. Pero las circunstancias que preceden y que acompañan a este abultado aniversario empañan, lo que per se es una edad digna de celebración por todo lo alto. Y es que este año 2020 la soberana británica afronta su gran día confinada en Windsor y sin celebraciones.

La alargada sombra de una pandemia que tiene confinado a todo el planeta ha llegado hasta palacio mismo. El COVID-19 no ha hecho distinciones, desde Wuhan a Estados Unidos, pasando por Europa entera, así que como cualquier otro ciudadano del ancho mundo, y no como Reina de reinas, Isabel II también pasará su cumpleaños recluida. Y por ello prácticamente en soledad. De hecho, la Reina ha pedido que no haya salvas de honor para conmemorar su cumpleaños este martes por primera vez durante su reinado ya que no se considera apropiado en las circunstancias actuales. Los edificios públicos tampoco tendrán que enarbolar las banderas y este día no se enmarcará de ninguna manera especial.

Recibirá por teléfono en su residencia del Castillo de Windsor las felicitaciones de hijos, nietos y bisnietos, en lugar de los besos y abrazos en persona acostumbrados de otros años. El menor de los males, no obstante, para quien ha pasado varias páginas negras de la historia con la misma altura y la misma ejemplaridad que ahora reclama a los británicos para vencer esta nueva crisis: “Espero que en los años venideros todo el mundo pueda estar orgulloso de cómo se respondió ante este desafío”, ha dicho la monarca desde su retiro.

“Y que los que vengan después de nosotros comprueben que los británicos de esta generación fueron tan fuertes como cualquier otra. Que nuestros atributos de autodisciplina, determinación calmada y con buen talante y nuestra compasión de los unos por los otros sigan siendo los que caracterizan a esta nación”, ha insistido.

La reina Isabel ll es la monarca que más tiempo ha ocupado el trono en el Reino Unido, superando a la reina Victoria.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/Hola