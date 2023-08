La Maleta: una obra de teatro

147219

Concita el talento peruano-venezolano en Orlando

Según hemos conversado, durante décadas, María Elena Villasmil Suárez (Maracaibo, 1970) y quien suscribe, “sólo el ejercicio de una poética de la esperanza permitirá al teatro mantener óptimos niveles de sintonía con una audiencia que, según nuestros maestros del oficio, necesita ser confrontada con esos múltiples espejos que reflejan nuestra realidad abrupta”.

Por ejemplo, imaginemos el tema de la inmigración forzada, terrible fenómeno de nuestro tiempo.

En La Maleta, una obra escrita y actuada por la talentosa joven peruana, Gio Quezada, la versátil directora teatral zuliana ha encontrado una fascinante fórmula para reflejar ese drama cargado de incertidumbre y desasosiego que verán quienes asistan, esta tarde de sábado 26 de agosto, al Teatro Me, en Orlando, Florida, USA, donde se producirá el estreno de La Maleta, puesta en escena de la maestra Villasmil Suárez.

Según ella, economista graduada en LUZ y con postgrado en La Sorbona de París, ex directora del Teatro Baralt de Maracaibo, La Maleta se trata de “un espectáculo artístico que explora la travesía inmigrante de manera profunda y emocional”. La artista zuliana ha contado con el aporte artístico de Carlos Dimas, también venezolano, quien ha coreografiado la pieza.

Gio Quezada es una artista peruana egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Perú. Fue directora del elenco teatral de la Universidad Tecnológica de Perú. Desde el 2016, reside en Orlando, donde ha integrado su talento al panorama artístico local hispano, dejando huella en diversas producciones teatrales y audiovisuales y colaborando con instituciones como el Center for Fine and Performing Arts – Seminole College, Mad Cow Theatre Company, Open Scene y el Conservatorio de Música y Artes. Ha participado en obras como “La Casa de Bernarda Alba”, “El Zoológico de Cristal”, “Mariana Pineda”, “El Principito”, “Casa de Muñecas”, “Prolifica”, “Voces”, “Yerma” y “El Soplador de Estrellas”.

María Elena Villasmil, es una destacada economista y artista venezolana que ha forjado una notable trayectoria en el mundo de la creación literaria, la dirección teatral y la gestión cultural. Con esa combinación única de habilidades que la caracterizan ha podido explorar diversas perspectivas en su carrera artistica. Uno de los espacios en los que ha dejado una huella imborrable es el Teatro Baralt de Maracaibo, donde desempeñó el papel de Directora General. Su capacidad para liderar y dirigir este espacio cultural icónico demostró su compromiso con el enriquecimiento de la escena artística local y regional. Además, María Elena ha llevado su talento más allá de las fronteras de Venezuela, escribiendo, produciendo y dirigiendo obras teatrales en países como Chile y Estados Unidos.

La creatividad y el compromiso de María Elena se reflejan en su filosofía de vida, su frase favorita es: “Sacarle brillo a la vida apasionadamente a través del arte”. Esto demuestra su profundo deseo de utilizar el arte como una herramienta para la transformación personal y social

Leemos la reseña de venezuelausa.org donde se invita al público de Orlando para que acompañen esta obra de arte escénica: “Exquisita alianza de artistas latinoamericanos promete cautivar a la audiencia con una historia conmovedora y auténtica. La Maleta narra la historia de una inmigrante quien, agobiada por los problemas políticos, sociales y económicos de su tierra natal, decide buscar un futuro mejor persiguiendo el sueño americano. Su voz encarna las experiencias de innumerables inmigrantes con diversos perfiles socioeconómicos quienes cada año llegan a los Estados Unidos y a pesar de los cambios y obstáculos que enfrentan, como el drástico cambio cultural, el idioma, la soledad, las mutaciones profesionales, la discriminación, el rechazo e incluso el racismo, perseveran en su propósito con resiliencia y determinación hasta convertir este país en su nuevo hogar, enriqueciendo de manera decisiva la cultura estadounidense.”.

Al término de la función tendrá lugar un teatro-foro que se llevará a cabo con la guía de la psicóloga dominicana Martha Rodríguez de Báez. La nota agrega que “Esta sesión reflexiva se sumergirá en la experiencia inmigrante y ofrecerá herramientas valiosas para encarar este desafío desde la perspectiva de la Psicología Positiva.

Martha Rodríguez de Báez, con su vasta experiencia en el campo de la psicología, guiará a los asistentes a explorar de manera terapéutica los retos emocionales y psicológicos que acompañan el proceso migratorio…”.

“Invitamos a todos a unirse a esta experiencia enriquecedora, donde la narrativa se fusiona con la reflexión terapéutica, brindando una visión más comprensiva de la experiencia inmigrante”, expresó Villasmil.

El Teatro Me está en 1300 La Quinta Dr. #3, Orlando, FL 32809.

En una de tales antiguas conversaciones, María Elena y quien escribe están en un muy desierto pasillo del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía y está entre ambos La Maleta de Gio Quezada, y la de Arístides Vargas en Nuestra Señora de las Nubes y aquel Andén Cósmico donde jamás pensamos despedirnos, uno precioso como éste, iluminado por las fisiocromias de Carlos Cruz-Diez. Y suenan nuestras voces emulando a Arianne Mnouchkine y a Enrique León, diciendo aquel poema de Juan Gelman que nos privilegia:

“Bajo la lluvia ajena

(notas al pie de una derrota)



V



de los deberes del exilio:

no olvidar el exilio/

combatir a la lengua que combate al exilio

no olvidar el exilio/ o sea la tierra/

o sea la patria o lechita o pañuelo

donde vibrábamos/ donde niñábamos/

no olvidar las razones del exilio/

la dictadura militar/ los errores

que cometimos por vos/ contra vos/

tierra de la que somos y nos eras

a nuestros pies/ como alba tendida/

y vos/ corazoncito que mirás

cualquier mañana como olvido/

no te olvides de olvidar olvidarte”

¡Salud!

Alexis Blanco

Imágenes por gentileza de María Elena Villasmil Suárez.

