Instrumentistas de la gaita, Carlos “Tachito”  Delmoral: “La gaita para mí es familia”. (Ramón Alí Soto)

Lo hemos visto destacarse por su capacidad como tamborero principalmente, ejecuta otros instrumentos como el cuatro, batería, bongó, charrasca. Nació el 4 de septiembre del 2008 en Cabimas, la ciudad gaitera del Barrio Obrero y de tantos valores.

Mejor conocido como “Tachito”, así lo llamó su hermana Karol desde muy pequeño. El primer contacto con la música, con la gaita, viene por su familia, el amor al género pascuero fue inculcado desde el hogar:

“En mi casa siempre se ha escuchado gaitas y con meses de nacido agarraba las tazas y las cucharas para tocar. Al año de edad me compraron una tambora y a los tres años de edad me monté por primera vez en una tarima con la agrupación gaitera Alitasía en la bajada de la Virgen de Chiquinquirá”.



Su pasión es tocar la tambora porque percibe y asume que fue el instrumento que Dios escogió para él, sin embargo, actualmente le gusta ejecutar más el cuatro porque lo relaja. “Siento la melodía y me une aún más a la gaita”.

Con su corta edad, cuenta ya con trayectoria dentro del medio artístico-gaitero. Sus comienzos, en las filas de Los Parranderitos donde estuvo nueve años. Ha participado con la Orquesta Sinfónica Infantil Alma Zuliana, la agrupación infantil Los Verduguitos de Cabimas dirigidos por el maestro, amigo y recordado guitarrista Carlos “Condorito” Vargas. Actualmente pertenece a La Gaita de Otrora de Papupapa, Los Rosareños que le cantan a la Virgen del Rosario y la agrupación La Típica Gaita Vieja.



Igualmente, Carlos José Delmoral Romero ha brindado su talento en diversas producciones cover como Aquel zuliano con Ricardo Cepeda, Mi nostalgia con Laudy Meri y Eli David Pulido, Día de la zulianidad con Niños Zulianos, De sol a sol con Eli David Pulido y Leonardo Silva, Las manos, Homenaje a Chavín con Ricardo Portillo, Homenaje a las madres con Ricardo Cepeda, Orgullo zuliano con Niños Zulianos, Homenaje a Astolfo Romero con Alberto Chirinos, La madre del Mesías con Jhean Carlos Olivares, Homenaje a Gladys Vera con Yornelys Acurero.

Participó en la composición de Dicson Áñez El manto de María cantada por Rafael “Pollo” Brito, tema que resultó ser ganador como gaita internacional en el Festival de la Gaita 2020 de la Alcaldía de Maracaibo.

De igual forma, ha compartido musicalmente con Ricardo Portillo, Oscar González, Carlos Méndez, Eroy Chacín, Jaime Indriago, Neguito Borjas, Ronald Borjas, Chavín, Deyanira Bravo, Yelitza Vílchez, Lula López, Nelly Ávila, Fabiana Briceño, Laudy Meri, Yumaira González, Ramir Salazar, Gianlorett Matos, Danelo Badell, entre otros.

Admira a muchos gaiteros. Tiene predilección por Renato Aguirre, Humberto Sánchez el “Ovejo”, Ricardo “Pelón” Aguirre, Albis Reyes, Gustavo Luengo, Ricardo Cepeda, Luis Germán Briceño, Daniel Méndez, Neguito Borjas, Danelo Badell, Ricardo Portillo; a otros músicos como Adelmo Gauna, Jorge Glem, Edwin Pulgar, Gilberto Ferrer, Ronald Borjas, Marlon Alaña, José “Pokemon” Ferrer.

En su crecimiento tiene grandes aspiraciones, metas y sueños, como ser parte de Los Chiquinquireños, convertirse en un músico integral y lograr construir una escuela para la enseñanza de lo aprendido.



Carlos “Tachito” Delmoral es parte de la nueva generación de músicos que dignifica a la gaita, muestra de lo que llamó Neguito Borjas en la gaita La alianza “Trigo limpio y puro” que se forma para mantener vigente nuestro ritmo tradicional con su talento extraordinario y valores.