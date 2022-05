Bob Marley murió un 11 de mayo (+Video)

mayo 11, 2022 - 12:09 am

Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley (Nine Mile, Saint Ann, Jamaica; 6 de febrero de 1945-Miami, Florida, Estados Unidos; 11 de mayo de 1981), fue un músico, guitarrista y compositor jamaicano. Durante su carrera musical fue el líder, compositor y guitarrista de las bandas The Wailers (1964-1974) y Bob Marley & The Wailers (1974-1980). Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento rastafari (del que era un miembro comprometido) a una audiencia mundial.

A finales de los años cincuenta, se trasladó con su madre a Kingston, la capital del país, y con sólo quince años, Marley formó un grupo vocal, que contaba con grandes expositores de la música de su país, donde conoció a Jimmy Cliff cantante jamaiquino quien lo presentó a un productor y grabaron su primer disco: Judge Not.

En el año 1966, Bob se hace Rastafari, un movimiento religioso, social y cultural de origen jamaicano que defiende la libertad de las personas de origen africano. Una de las creencias centrales de los rastafaris es la fe en la importancia del regreso a la «Madre África». Consideran a Etiopía como el país prometido, y el emperador Haile Selassie, el Negus es Dios.

Con el nombre de The Wailing Wailers, Marley y su grupo grabaron más de una veintena de sencillos que tu vieron éxito a nivel nacional entre 1963 y 1967. Para este último año, la banda se disuelve y, ya constituidos como músicos, ruedan de aquí para allá, de sello independiente en sello independiente.

El reggae nació y se desarrolló de la mano de los herederos de los esclavos africanos. Sus inicios están en las costas de los Estados Unidos, donde muchos inmigrantes jamaicanos se establecieron en los ’50, mezclando sus ritmos con la influencia negra del blues y el jazz, para que se convirtiera en la música más representativa de Jamaica debido al gran éxito obtenido por el cantante, a través de los años.

Las ediciones de álbumes se sucedieron con éxito creciente, convirtiendo a Bob Marley en una de las personas más apreciadas en su país. Pese a sus constantes viajes, Bob Marley nunca olvidó su preocupación por las diferencias sociales de la población de la isla, hasta el punto de ser herido por un disparo en 1976, en atentado de claro origen político. En un esfuerzo por colaborar en la eliminación de la violencia existente entre las distintas facciones, Bob Marley organizó conciertos de reconciliación con un éxito que agrandó más su imagen pública, no sólo como músico, sino como líder social.

En su país conoció a Rita una mujer de origen cubano del grupo de Marley con quien mantendría una historia de amor apasionada y a quien dedicó la emblemática canción Is this love? Rita y él tuvieron ocho hijos fruto de su relación.

Mientras el cantante tenía una gira por Europa, los doctores le diagnosticaron un melanoma maligno en el dedo gordo del pie izquierdo, por lo que debió cancelar su tour.

Los líderes de las dos facciones políticas opuestas de su país natal (el Partido Laborista de Jamaica y el Partido Popular Nacional) propusieron a Marley un concierto para firmar una tregua. El concierto se tituló «One Love» y tuvo lugar el 22 de Abril de 1978. En 1979, el cantante regreso a los escenarios internacionales.

En 1980, se desmayó mientras trotaba por el Central Park, en Nueva York. El cáncer que se creía había sido extirpado se extendió por sus pulmones y su cerebro. Dio su último concierto en el Stanley Theatre, en Pittsburgh. Se trató en Nueva York, pero los doctores le dijeron que no podían hacer nada por él. Más tarde, se trasladó a Baviera, donde fue atendido.

El 11 de mayo de 1981, Bob Marley falleció a los 36 años en el hospital Cedros de Líbano, en Miami, Estados Unidos. Su prolífica carrera musical, fue única y se consagró como el máximo exponente del reggae a nivel mundial. Su cuerpo fue trasladado a su ciudad natal, Nine Miles, donde descansa en un mausoleo.

