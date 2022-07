Hoy celebramos el nacimiento de dos intelectuales venezolanos, Juan Liscano y Simón Alberto Consalvi: También el de Gustav Mahler, Marc Chagall, Vittorio De Sica, Yul Brynner y Ringo Starr

julio 7, 2022 - 12:05 am

Los intelectuales venezolanos Juan Liscano y Simón Consalvi, el ex Beatle Ringo Starr, y el director de orquesta Gustav Mahler, nacieron un 7 de julio.

Juan Liscano

Juan Liscano Velutini fue un escritor, ensayista y poeta venezolano, un gran crítico literario de mediados y finales del siglo XX, reconocido como folclorista, columnista y promotor cultural.

Su familia contaba con bienes de fortuna. Parte de ella heredada del general José Antonio Velutini Ron.

Liscano quedó huérfano de padre a los tres años. Inició sus estudios en el colegio La Salle en Caracas, pero a temprana edad vive el resto de su infancia en Suiza, Bélgica y Francia. En Europa el adolescente Liscano se forma en colegios de altísima calidad académica, destinados a la formación de las élites de estos países. Durante este periodo se aficiona a la literatura y se apasiona por el fútbol.

Cuando fallece su padrastro, en 1934 y un año antes de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, Juan Liscano regresa a Caracas junto a su madre y sus hermanos. Entonces Liscano con 19 años ingresa a laUCV donde dio los primeros pasos como periodista en la revista Acción Estudiantil y se dedicó a la lucha política, y a una labor intelectual que cada día se tornó más fecunda.

Su vena poética se desarrolla durante el confinamiento voluntario en la Colonia Tovar. Para el escritor, “la literatura es un medio de conocimiento del hombre. Es una forma de acercarse por una vía interior a la verdadera transformación del ser humano”. El poetaRafael Arráiz Lucca, en la edición de Obra poética completa (1939-1999), que reúne toda la poesía de Juan Liscano (Caracas, 1915-2001) editada por la Fundación para la Cultura Urbana en 2007, destaca “cuatro ejes obsesivos” en la obra de del autor: lo americano, lo erótico cósmico, lo trascendente y lo apocalíptico-ecológico.

Pero Liscano no solo destacó por su poesía, sus trabajos abarcan también el ensayo histórico, el político, el literario, el antropológico los artículos periodísticos. En 1938, jugó un papel fundamental en el inicio de los estudios folclóricos y etnomusicológicos venezolanos con la ayuda de su madre Clementina Velutini.

Simón Consalvi

Simón Alberto Consalvi Bottaro (Santa Cruz de Mora, Mérida, 7 de julio de 1927 – Caracas, Distrito Capital, 11 de marzo de 2013)1 fue un escritor,historiador, periodista y político venezolano. Escribió numerosos ensayos, biografías, reseñas histõricas y artículos periodísticos. Fue fundador —junto a otros intelectuales, como Mariano Picón Salas— del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (INCIBA) y del sello editorial del Estado venezolano, Monte Ávila Editores. Fue elegido miembro de la Academia Nacional de la Historia (Sillón C) en octubre de 1997.

Gustav Mahler

Gustav Mahler (Kaliště, Bohemia, actualmenteRepública Checa, 7 de julio de 1860-Viena, 18 de mayode 1911) fue un compositor y director de orquestabohemio-austriaco. Sus composiciones están consideradas entre las más importantes delpostromanticismo.

En las primeras décadas del siglo XX, Gustav Mahler era considerado uno de los más importantes directores de orquesta y de ópera de su momento.

Después de graduarse en el Conservatorio de Viena en 1878, fue sucesivamente director de varias orquestas cada vez más importantes en diversos teatros de óperaeuropeas, llegando en 1897 a la que entonces se consideraba la más notable: la dirección de la Ópera de la Corte de Viena (Hofoper).

Durante sus diez años en la capital austriaca, Mahler —judío converso alcatolicismo— sufrió la oposición y hostilidad de la prensa antisemita. Sin embargo, gracias a sus innovadoras producciones y a la insistencia en los más altos niveles de representación se granjeó el reconocimiento como uno de los más grandes directores de ópera, particularmente como intérprete de las óperas de Richard Wagner y Wolfgang Amadeus Mozart. Posteriormente, fue director de la Metropolitan Opera House y de la Orquesta Filarmónica de Nueva York.

Como compositor, centró sus esfuerzos en la formasinfónica y en el lied. La Segunda, Tercera, Cuarta yOctava sinfonías y Das Lied von der Erde (La canción de la Tierra) conjugaron en sus partituras ambos géneros.

Él mismo advertía de que componer una sinfonía era «construir un mundo con todos los medios posibles», por lo que sus trabajos en este campo se caracterizan por una amplísima heterogeneidad.

Introdujo elementos de distinta procedencia comomelodías populares, marchas, fanfarrias militares, mediante un uso personal del acorde, entrecortando o alargando inusitadamente las líneas melódicas, acoplados o yuxtapuestos en el interior del marco formal que absorbió de la tradición clásica vienesa.

Sus obras sinfónicas adquirieron desmesuradas proporciones e incluyó armonías disonantes que sobrepasan el cromatismo utilizado por Wagner en su Tristán e Isolda.

La apariencia del desorden que resultaba, con el esfuerzo extra que demandaba reconocer alguna formalidad «clásica» en su estructura.

Generó la incomprensión de su música, atrayéndole una hostilidad casi general, pese al apoyo de una minoría entusiasta entre la que se contaban los miembros de la Segunda Escuela de Viena, que lo tenían por su más directo precursor.

De entre su obra, cabe señalar sus nueve sinfonías terminadas (diez, si se incluyen los bosquejos de laDécima) y varios ciclos de canciones o lieder. Sus principales colecciones de canciones son: Lieder eines fahrenden Gesellen (Canciones de un oficial migratorio); el ciclo Des Knaben Wunderhorn (El cuerno mágico del muchacho), basado en una recopilación de cantos populares alemanes;Kindertotenlieder (Canciones a los niños muertos) y las canciones Rückert-Lieder, basándose en ambos casos en los textos del poeta alemán Friedrich Rückert; también, la renovadora síntesis de sinfonía-ciclo de canciones Das Lied von der Erde, con letra de poemas traducidos del chino al alemán.

Marc Chagall

Marc Chagall (en ídish מארק שאגאל, Moishe Segal; enruso Марк Захарович Шагал, Mark Zajárovich Shagal;Vítebsk, Imperio Ruso, 7 de julio de 1887 – Saint-Paul de Vence, Francia, 28 de marzo de 1985) fue un pintor francés de origen bielorruso.

Vittorio Domenico

Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano De Sica (Sora, 7 de julio de 1901 – Neuilly-sur-Seine,Francia, 13 de noviembre de 1974) fue un actor ydirector de cine italiano ganador de cuatro Premios Óscar.

Yul Brynner

Yul Brynner (nacido Yuliy [o Yul] Borísovich Bryner, en ruso: Юлий Бори́сович Бри́ннер; Vladivostok,Rusia, 11 de julio de 1920 – Nueva York, Estados Unidos, 10 de octubre de 1985) fue un actor de cineruso nacionalizado estadounidense, conocido por interpretar a Ramsés II en el filme Los diez mandamientos y a Chris Adams en el filme Los siete magníficos.

Stan Lee se inspiró en su característico físico para crear el del profesor Charles Xavier de los X-Men.

Ringo Starr

Richard Starkey Jr. (Liverpool, Inglaterra, 7 de julio de1940), más conocido como Ringo Starr, es un músico,cantante, compositor y actor británico que ganó fama mundial como baterista de la banda The Beatles. Antes de su unión a The Beatles, Starr fue miembro de otra banda de Liverpool, Rory Storm & The Hurricanes. En agosto de 1962, Starr sustituyó de forma permanente en la formación de The Beatles al baterista Pete Best. Además de tocar la batería, Starr participó como vocalista en varias canciones del grupo como «With a Little Help from My Friends», «Yellow Submarine» y «Act Naturally», entre otras, y figuró como compositor de las canciones «Don’t Pass Me By» y «Octopus’s Garden».

