Un 12 de julio la poesía parió a Pablo Neruda y a Hesnor Rivera (Frases y poemas)

Descrito por Gabriel García Márquez como «el poeta más importante del siglo XX en cualquier idioma», el chileno Pablo Neruda (de nombre real Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto) fue, además de escritor, un destacado activista político, diplomático y militante comunista, que vivió un tiempo en el exilio.

Este insigne hombre de la poesía mundial nació el 12 de julio de 1904. A la juventud de Neruda pertenece el que es acaso el libro más leído de la historia de la poesía: «Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)», escrito a los veinte años, se habían editado dos millones de ejemplares a la muerte de su autor.

En 1971 obtuvo el Premio Nobel de Literatura y, este año, en el aniversario de su nacimiento, le rendimos homenaje con algunas de sus mejores frases y poemas:

«Para que nada nos separe que nada nos una».

«Amo tus pies porque anduvieron sobre la tierra y sobre el viento y sobre el agua, hasta que me encontraron».

«Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera».

«Es tan corto el amor y tan largo el olvido».

«Me gustas cuando callas porque estás como ausente».

«De todas partes salta la semilla, todas las ideas son exóticas, esperamos cada día cambios inmensos, vivimos con entusiasmo la mutación del orden humano».

«Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida».

«Hay un cierto placer en la locura, que solo el loco conoce».

«El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió

12 de julio de 1904: nacimiento de Neftalí Ricardo Reyes Basoalto “Pablo Neruda”. Con este seudónimo fue conocido y así pasó a la posteridad quien fuera y es aún considerado el poeta chileno de todos los tiempos. Comenzó muy pronto a escribir poesía, en 1921 publicó La Canción de la fiesta; en 1924 alcanzó fama mundial con la publicación de su libro Veinte poemas de amor y canción desesperada.

Entre sus principales obras poéticas están Crepusculario 1923; Veinte poemas de amor y una canción desesperada; Tentativa del hombre Infinito; Anillos y Primera residencia en la tierra. En 1939 ingresó al Partido Comunista chileno, donde militó durante toda su existencia. En 1971, en reconocimiento a su obra, se le otorgó el Premio Nobel de Literatura.

Hesnor Rivera

12 de julio de 1928: nacimiento de Hesnor Rivera. Nacido en Maracaibo, estado Zulia, fue un destacado escritor y periodista, que por mucho tiempo también se dedicó a la docencia universitaria en esta área del conocimiento. Entre 1949 y 1955 se radicó en Santiago de Chile donde cursa estudios de filosofía y letras en el Instituto Pedagógico. A su regreso a Maracaibo escribe Ciudad y Apocalipsis, una de sus máximas obras. Estando en Colombia da a conocer su célebre poema Silvia. En 1955 funda el grupo Apocalipsis.

Se le reconoce como exponente de la lírica vanguardista hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XIX.

Fue subdirector del diario Panorama desde 1965 hasta 1987. Publicó 12 libros de poesía, ganó el Premio Nacional de Poesía CONAC en 1979 y el Premio Regional de Literatura Dr. Jesús Enrique Lossada, mención poesía en 1992.

