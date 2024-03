“El rufián” del periodista Carlos Luis Barrios, un libro que toca el corazón y beneficia a las víctimas del cáncer en Venezuela

243255

La literatura venezolana se hace eco en el mundo a través de Carlos Luis Barrios y su más reciente obra, El rufián. Esta novela, que teje elementos de drama, misterio e intriga en una narrativa emotiva y comprometida, no solo representa el debut literario de Barrios sino que además subraya su dedicación a causas sociales, prometiendo una porción de las ventas para el apoyo de las víctimas del cáncer en Venezuela.

“Busco generar un impacto positivo y duradero. A través de mis escritos, aspiro a salvar vidas y crear una conciencia colectiva enfocada en el bienestar común. Esta es la esencia de mi vida”, afirma Barrios.

El rufián, inspirada en historias familiares y eventos tanto reales como ficticios, es el fruto de la extensa carrera periodística de Barrios y su conexión con sus orígenes. La trama se centra en Santiago Altivo, quien se enfrenta a la tarea de desentrañar los misterios de un legado familiar lleno de sombras y conflictos, ofreciendo un espejo a las luchas personales y universales que configuran nuestra existencia. Barrios, enfrentando los retos de la inmigración y su pasión por escribir, logró finalizar esta obra magistralmente.

Disponible en Amazon, Barnes & Noble, iTunes, y Google Play, en formatos físico y digital, El rufián es accesible para aquellos que buscan en la literatura no solo entretenimiento, sino también profundidad y significado. Con esta publicación, Barrios no solo se consagra como una nueva voz en el ámbito literario, sino que también demuestra cómo el talento puede servir a causas de gran importancia social, con el objetivo de marcar una diferencia en la lucha contra el cáncer en Venezuela.

Perfil del autor



Carlos Luis Barrios, un periodista y escritor venezolano radicado en Estados Unidos desde hace siete años, ha encontrado en la escritura una forma de expresar historias que no solo entretienen y emocionan, sino que también crean conciencia y brindan apoyo a las comunidades en necesidad. Su experiencia como inmigrante, combinada con el desafío de perseguir su sueño de escribir, lo ha llevado a superar numerosos obstáculos. Barrios comparte: “La migración me ha enseñado cosas maravillosas, he conseguido tropiezos en el camino que me han ayudado a crecer”.

“Actualmente estoy incursionando en el mercado inmobiliario y en el mercado de valores, y administro en sociedad un restaurante en Nueva York, conjugo todo esto con ser escritor porque me apasiona, estoy en un buen momento y quiero ayudar. Por eso destinaré una parte de mis ganancias de El rufián a la campaña Uniendo Letras Contra el Cáncer”.

Nota de prensa