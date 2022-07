El artista venezolano Samuel Sarmiento participa en ‘Caribbean Linked VI’: Del 25 de julio al 16 de agosto de 2022 en Aruba

julio 25, 2022 - 11:15 am

El artista venezolano Samuel Sarmiento participará en la residencia artística y encuentro de artistas caribeños Caribbean Linked VI, que se llevará a cabo en Ateliers ’89 Punto Di Beyas Arte Aruba, en colaboración con The Fresh Milk Art Platform Barbados y ARC Magazine, del 25 de julio al 16 de agosto de 2022 en Ateliers ’89, Oranjestad, Aruba, siendo el evento de inauguración oficial el 27 de julio, de 7 pm a 12 am.

Creadores del Caribe francés, inglés, neerlandés e hispanoparlante se reunirán en esta residencia para crear e interactuar, participando en charlas públicas, sesiones creativas, bloguear sobre su experiencia y presentar una exhibición de trabajos en desarrollo durante este período de tres semanas. El evento final y la inauguración de la exposición tendrán lugar el domingo 14 de agosto de 2022.

Caribbean Linked VI es un espacio para crear conciencia entre las diferentes comunidades creativas del Caribe, que permite a los participantes estar expuestos a las prácticas de otros artistas caribeños emergentes, brindando una oportunidad para fortalecer las conexiones regionales y el entendimiento cultural. Esta edición presencial de Caribbean Linked sigue a la edición virtual que tuvo lugar en línea en 2021 debido a la pandemia de COVID-19, actuando como un año puente para que algunos de los participantes se conectaran entre sí y tuvieran discusiones sobre su trabajo antes de reunirse físicamente este año.

Entre los artistas participantes en Caribbean Linked VI se incluyen

Samuel Sarmiento (Aruba/Venezuela), Vesuhely American (Curazao), Claudio Arnell (San Martín), Taisha Carrington (Barbados), Romelinda Maldonado (Aruba), Justin Reinir Croes (Aruba/Países Bajos), John Reno Jackson (Islas Caimán), Sarabel Santos-Negrón (Puerto Rico), Béliza Troupé (Guadalupe) y el escritor Ethan Knowles (Bahamas).

La curadora invitada de este año será Sofía Olascoaga, curadora académica del MUAC (Museo Universitario de Arte Contemporáneo – UNAM) de la Ciudad de México, donde coordina Campus Expandido – programa académico de teoría crítica.

Cabe destacar que Samuel Sarmiento (Maracaibo 1987) posee una importante trayectoria artística de más de una década, durante la cual ha exhibido su obra en Venezuela, Aruba, España, Holanda y China. Actualmente, Samuel Sarmiento vive y trabaja en Aruba, desde donde ha continuado desarrollando su carrera a nivel internacional. Entre los proyectos más recientes en los que ha participado destacan: la 5ta Bienal de Mykonos, que se llevó a cabo en la isla griega de Mykonos (Octubre de 2021); programa de residencias BijlmAIR (Bijlmer Artist-in-Residence) del Centro de Arte CBK Zuidoost, realizado en colaboración con Bradwolff Projects y el Stedelijk Museum Amsterdam (de Agosto a Octubre de 2021); Así como recientes indagaciones en el campo de la cerámica en The Bakehouse Art Complex – Miami (Junio 2022), e investigaciones plásticas sobre resistencia y forma en Watershed Center for the Ceramic Arts – Maine (Julio 2022); entre otros.

Caribbean Linked VI es posible gracias al apoyo de los patrocinadores principales de este año VriendenLoterij Fonds, Mondriaan Fonds, Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad (VNO), Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied y The Aruba Tourism Authority (ATA).