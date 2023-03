El arte vibra en condominio de Miami

58414

-Los artistas latinoamericanos, Edgar Gutiérrez y Hugo Rodríguez Loredo protagonizan, en conjunto, una interesantísima experiencia de intervención artística comunitaria: ambos exponen, al alimón, un conjunto de sus obras en un importante conjunto residencial en Miami, Florida, Estados Unidos, donde han transformado el lobby o servicio de áreas comunes, con sus espléndidas intervenciones, en una exposición única que han compartido plenamente con los vecinos, generando así una inusual interacción de carácter artístico-comunitaria.



El maestro zuliano, Edgar Gutiérrez, refiere que Quantum on the Bay es un complejo de rascacielos en la Ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Está ubicado justo al norte del centro de Miami en el vecindario de Edgewater. El complejo consta de dos torres principales, Quantum on the Bay South Tower y Quantum on the Bay North Tower.



Allí, junto con su colega Rodríguez Loredo, ha experimentado esta inusual confrontación, más de carácter vivencial y estética que museística, aunque en el fondo admite que la inusual propuesta estará abriendo cauce para el desarrollo de nuevos encuentros, en otros espacios residenciales.



“Con un acercamiento filosófico, orquesto y expreso una poética del color”, sostiene el artista colombiano Rodríguez Loredo, mientras que su colega, Edgar Gutiérrez, le secunda: “Dibujo desde la frescura que me permita lograr una gran riqueza en las texturas”.



Ellos departieron con un inusual vecindario, feliz y gratamente sorprendido que sus áreas comunes se hayan convertido en un inusual espacio museístico. Un Paseo del Arte del que están hablando todos en Miami.



