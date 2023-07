Cómo comenzar una carrera en DevOps: recomendaciones prácticas

135708

El campo de TI abarca muchas especializaciones y profesiones, que cada vez más personas desean dominar hoy en día. Para encontrar tu lugar en el equipo de testers, desarrolladores y otros especialistas de TI, es necesario esforzarse. Intentaremos averiguar cómo comenzar una carrera en DevOps de manera efectiva y rápida, encontrar trabajo de DevOps y qué herramientas utilizar para ello.

Mejora tus habilidades

Para ofrecer tus servicios, primero debes mejorar tus habilidades. Estas se dividen en básicas (como el conocimiento del idioma inglés, familiaridad con la teoría de TI) e individuales. Cada especialidad tiene sus propios requisitos, que puedes conocer revisando las ofertas de empleo en los sitios web. Analiza las habilidades que las empresas más frecuentemente requieren para futuros especialistas y aprende en consecuencia.

Formación con valor práctico

Para dominar la profesión de DevOps, tendrás que estudiar durante varios meses o incluso medio año. Puedes aprender de forma independiente utilizando recursos gratuitos disponibles online. Sin embargo, ten en cuenta que la falta de una estructura en el aprendizaje autodidacta puede hacer que tengas que organizar tus conocimientos y seleccionar lo más importante por ti mismo, lo que puede resultar complicado y muchas personas abandonan la educación autodidacta. En este caso, sería recomendable inscribirse en cursos pagados y aprender en grupo o individualmente con orientación. Un beneficio adicional de los cursos es que te brindan la oportunidad de aplicar inmediatamente tus conocimientos en la práctica y crear un proyecto real para tu portafolio.

La participación en ciertos programas de capacitación te permite recibir la ayuda de un mentor en el proceso de búsqueda de empleo, crear un currículum profesional, prepararte para las entrevistas e incluso realizar prácticas en grandes empresas. Por lo tanto, aprovecha la formación que te brinde oportunidades prácticas adicionales.

Promoción personal

Para ser demandado en el campo de TI, ya sea para empleos de desarrollador NET o cualquier otra área, debes darte a conocer. Mantén una presencia activa en las redes personales y prepara tu currículum. Puede ser una versión básica que puedas editar según la oferta de empleo específica. Es importante redactar adecuadamente la carta de presentación, de modo que sea un enfoque para el empleador, demostrando tu interés en trabajar en su empresa. Lo mejor es obtener información previa sobre las actividades de la empresa, las peculiaridades de sus productos, socios y valores que unen al equipo.

Busca tu primera experiencia laboral

Por lo general, los empleadores prestan atención a la experiencia laboral, por lo que es importante encontrar tu primer trabajo. No necesariamente tiene que ser en una empresa conocida, y no debes contar con un alto salario. Sin embargo, lo mejor sería obtener habilidades mejoradas y experiencia laboral que puedas utilizar más adelante al buscar empleo.

¿Cómo encontrar tu primer trabajo? Sigue las plataformas de empleo conocidas, suscríbete a sus boletines para recibir las ofertas primero y mantén contacto con los reclutadores.

Entrevistas: el paso hacia el empleo

No tengas miedo de asistir a entrevistas. Incluso si no son exitosas, el contacto con posibles empleadores te ayudará a conocer sus requisitos, orientarte en la remuneración del mercado laboral y aprender a persuadir acerca de tus habilidades. A menudo, después de entrevistas que no concluyen en nada, pueden contactarte en el futuro para ofrecerte trabajo. Lo más importante es mostrarte a ti mismo, hablar sobre tu experiencia y demostrar tu motivación para trabajar.

Autodisciplina y motivación

Incluso si aún no has encontrado trabajo y no te has incorporado en un puesto, pero ya has recibido la formación adecuada, no te quedes sin hacer nada. Prepárate con un proyecto de prueba que pueda ser la joya de tu portafolio. Participa en cursos, mantente al tanto de las actualizaciones y, sobre todo, desarrolla la autodisciplina y el autocontrol en ti mismo. La mayoría de los especialistas que buscan trabajos de DevOps trabajan de forma remota. Por lo tanto, el éxito dependerá de tu propia autoorganización y de cómo puedas manejar tus tareas. Desarrollando habilidades disciplinarias, podrás abordar tareas importantes, dividiéndolas lógicamente en varias etapas y al mismo tiempo sin sacrificar tu tiempo personal.

Recuerda que el éxito no llega de inmediato y una carrera exitosa en TI es el resultado de un trabajo prolongado y persistente. Por lo tanto, no te desanimes después de entrevistas fallidas o si tus correos electrónicos no reciben respuestas. Trabaja en ti mismo, ya que tus conocimientos finalmente trabajarán a tu favor y contribuirán a tu carrera.